متحور كورونا الجديد JN.1.. طبيب يوضح سبب انتشاره السريع

القاهرة - سمر حسين - صحة

متحور كورونا الجديد JN.1، ظهر في العديد من دول العالم، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنّه أكثر انتشارًا، وهو ما يجعل الأمهات في حالة قلق على أطفالهن ويبحثن عن أعراض وطرق انتقاله وكذا طرق العلاج والوقاية، ونقدم لكم من خلال «هُن»، ماذا يمكن أن يحدث في حالة الإصابة به؟ وطرق الوقاية منه.

انتشار فيروس كورونا الجديد JN.1

فيروس JN.1.. سلالة جديدة من متحور كورونا، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد بلغت نسبة انتشار المتحور BA.2.86، نحو 37% من إجمالي العينات المبلغة على مستوى العالم، وبحسب الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال حديثه لـ«هُن»، أنّه يصيب الجهاز التنفسي مثل غيره من المتحوّرات، إذ إنّه له القدرة على إصابة الحالات التي سبق أن تلقت لقاحات فيروس كورونا فيما سبق، لكنه إلى الآن لم يظهر في مصر.

وقال الحداد إنّه المتحور الجديد يراوغ المناعة وسريع الانتشار، لذا يجب الحظر منه خاصةً لأصحاب المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة: «هينتشر بسرعة جدًا بسبب النمط الجيني له، لأنّه تجاوز الدفاعات المناعية في الجسم».

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد JN.1

أوضح «الحداد»، متفقًا مع محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، خلال حديثه لـ«هُن»، أنّه يجب الاطلاع الدائم على لقاحات كورونا المستجدة دومًا، مع ضرورة ارتداء الكمامة عند الشعور بإنهاك في الجهاز التنفسي، لأنّه يتنشر بسرعة وبالطريقة نفسها التي تنتشر بها المتغيرات الأخرى، كما أنه يجب البقاء في المنزل، بعد استشار الطبيب وإجراء اختبار فيروس كورونا (COVID-19) إذا لزم الأمر.

وأضاف «عز العرب»، أنه على الأمهات ارتداء أبنائها إلى الكمامة إذ إنهم أصحاب جهاز مناعي ضعيف، لا يتحمل الفيروس كورونا الجديد JN.1 المنتشر، والجهاز الهضمي لديهم والكبد ما زالوا في مرحلة النمو وهو ما قد يؤثر على استقبالهم للمرض، وكذلك الأمر في الحوامل وأصحاب الأمراض التنفسية.

اقرأ أيضًا: أمراض خطيرة تنتقل عن طريق التنفس.. قد تؤدي إلى الوفاة

أعراض متحور كورونا الجديد JN.1

أعراضه متشابهة إلى حد كبير مع فيروس كورونا، فبحسب مراكز السيطرة على الأمراض، والدكتور «عز العرب»، و«الحداد»، إن الأعراض تتمثل في التالي:

- شدة الاحتقان.

- السعال المستمر.

- الشعور بالتعب.

- آلام العضلات.

- سيلان الأنف.

- التهاب الحلق.

- حكة شديدة في الحلق.

- التعب والإرهاق.