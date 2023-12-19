متى يشير الصداع إلى إصابتك بمرض خطير؟- احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - الصداع هو أحد أكثر الأعراض شيوعًا في العالم، ويعاني منه معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم. وفي معظم الحالات، يكون الصداع خفيفًا ومؤقتًا ويزول من تلقاء نفسه. ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يكون الصداع علامة على وجود مشكلة طبية خطيرة.

ووفقا لـ الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، يشير الصداع عادةً إلى وجود مشكلة في الدماغ أو الأوعية الدموية المحيطة به. ويمكن أن يكون الصداع ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التوتر والإجهاد والجفاف وتغيرات الطقس وبعض الأدوية.

ولكن في بعض الحالات، يمكن أن يكون الصداع علامة على وجود مشكلة طبية خطيرة، مثل:

النزيف داخل الجمجمة، وهو حالة طبية طارئة يمكن أن تؤدي إلى تلف الدماغ أو حتى الموت.

- الالتهابات، مثل التهاب السحايا أو التهاب الدماغ، وهي حالات يمكن أن تسبب الحمى والصداع والارتباك.

- الأورام، مثل أورام الدماغ أو أورام الرأس والرقبة، والتي يمكن أن تسبب الصداع ومجموعة متنوعة من الأعراض الأخرى.

- اضطرابات الأوعية الدموية، مثل تمدد الأوعية الدموية الدماغية أو انفجار الأوعية الدموية الدماغية، والتي يمكن أن تسبب الصداع الشديد والضعف والارتباك.

المشاكل الطبية العامة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل الغدة الدرقية أو مشاكل الكلى، والتي يمكن أن تسبب الصداع كعرض جانبي.

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