3 مشروبات تناولها على معدة فارغة تخفض نسبة الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يمكن أن يساعد تناول بعض المشروبات على معدة فارغة في تحسين الصحة العامة، بما في ذلك خفض نسبة الكوليسترول وفقًا لما قال حازم علي، استشاري التغذية العلاجية لمصراوي.

عصير الليمون

يحتوي عصير الليمون على مركبات تسمى الفلافونويد، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار

كما يحتوي عصير الليمون على البوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم مستويات الصوديوم في الدم، مما قد يساعد أيضًا في خفض نسبة الكوليسترول.

عصير الطماطم

يحتوي عصير الطماطم على مركبات تسمى اللايكوبين، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار

كما يحتوي عصير الطماطم على الألياف، والتي تساعد على امتصاص الكوليسترول في الجسم.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات تسمى البوليفينول، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار.

كما يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين الذي يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي للدهون.

بعض النصائح الأخرى التي يمكنك اتباعها لخفض نسبة الكوليسترول

اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

ممارسة الرياضة بشكل منتظم

إنقاص الوزن إذا كنت تعاني زيادة الوزن أو السمنة.

الإقلاع عن التدخين.

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