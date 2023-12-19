لا تتجاهلها..علامات في أصابع قدميك تخبرك بإصابتك بارتفاع الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

ارتفاع الكوليسترول هو حالة تتراكم فيها الدهون الزائدة داخل الدم مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وعادةً لا تظهر أي أعراض لمرض ارتفاع الكوليسترول

يقول استشاري الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث سعيد شلبي، هناك بعض العلامات التي يمكن أن تظهر على أصابع القدمين والتي قد تكون علامة على ارتفاع الكوليسترول، منها:

يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى انخفاض تدفق الدم إلى أصابع القدمين، مما يؤدي إلى ضعف الأظافر وبطء نموها.

يمكن أن تظهر هذه النتوءات، والتي تعرف باسم اللويحة الدهنية، في أي مكان في الجسم، بما في ذلك أصابع القدمين.

يمكن أيضًا أن يكون هذا الألم علامة على مرض الشرايين المحيطية، وهو حالة تتراكم فيها الدهون في الشرايين التي تنقل الدم إلى الساقين والقدمين.

يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى تغير لون الجلد في أصابع القدمين، مما قد يؤدي إلى ظهور البقع الداكنة أو الفاتحة.

يمكن أن يكون ارتفاع الكوليسترول عاملاً مسببًا لبطء التئام الجروح في أصابع القدمين.

نصائح طبية لخفض مستويات الكوليسترول:

اتباع نظام غذائي صحي

يشمل ذلك تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

ممارسة الرياضة بانتظام

تساعد التمارين الرياضية على خفض مستويات الكوليسترول الضار ورفع مستويات الكوليسترول الجيد.

فقدان الوزن

إذا كنت تعاني من الوزن الزائد أو السمنة، فقد يساعدك فقدان الوزن على خفض مستويات الكوليسترول.

تجنب التدخين

يمكن أن يؤدي التدخين إلى رفع مستويات الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

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