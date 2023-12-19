معلومات عن الحزام الناري.. الأعراض وكيفية العلاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

تسبب التقلبات الجوية والتغيرات الفصلية في ظهور العديد من الفيروسات التي قد تسبب مشكلات صحية لدى الكثيرون سواء الأطفال أو الكبار، ومنهم الحزام الناري، وهو عدوى فيروسية شديدة تصيب الجلد، وتظهر على شكل حويصلات متصلة بالعصب الحسي، والمسبب الرئيسي له هو ذات الفيروس الذي يصيب بجدري الماء أو الحماق، وذلك وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

معلومات عن الحزام الناري

يحدث الحزام الناري عند تعرض المريض لظروف تسبب نقص المناعة، ويحدث ذلك في 10% من الأشخاص الذين سبق إصابتهم بالجديري المائي الذي يحدث عن طريق الرذاذ من الفم أو الأنف، وذلك وفقا لما ذكره الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالحزام الناري

تحدث أكثر الإصابات بالحزام الناري في عمر الطفولة، كما أن كل الرضع معرضون للإصابة بعد عدة أشهر من ولادتهم وذلك نظرا لاكتسابهم مناعة مؤقتة من أمهاتهم، وأيضا من الممكن أن يصاب الكبار حتى أعمار متقدمة.

أعراض الحزام الناري

هناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة الحزام الناري، وفقا لما ذكره وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها:

- الألم والإحساس بالحرقة في مكان الإصابة.

- طفح جلدي أحمر يستمر لبضعة أيام.

- بثور ممتلئة بالسوائل.

- حساسية تجاه اللمس والضوء.

طرق علاج الحزام الناري

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يتم علاج الحزام الناري بالتقنيات الحديثة «التردد الحراري، وحقن جذور الأعصاب»، وذلك ليساعد على إيقاف الألم وتتم تحت تأثير المخدر الموضعي وبإرشاد الأشعة.

وجاءت من المضاعفات التي قد يصاب بها الشخص من فيروس الحزام الناري، هي الشعور بألم عصبي شديد، الذي قد يستمر حتى بعد زوال البثور، وقد يستمر لأكثر من 3 أشهر.