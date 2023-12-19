هل تشعر بالدوخة أثناء الوقوف فجأة؟.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الدوخة والدوار في أثناء الوقوف فجأة هي حالة شائعة يمكن أن تحدث بسبب مجموعة من العوامل.

محمد المنيسي يقول، يقول انخفاض ضغط الدم الذي يحدث عند الوقوف بشكل مفاجئ، يرجع ذلك إلى انخفاض كمية الدم التي تعود إلى القلب من الساقين.

وأضاف استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، أنه يمكن أن يحدث نقص حجم الدم بسبب الجفاف، أو فقدان الدم أو تناول أدوية مدرة للبول.

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي، يمكن أن تتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل قصور القلب، أو مرض الشريان التاجي، أو مرض الشرايين المحيطية، في انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يؤدي إلى الدوخة والدوار.

وأشار إلى أن يمكن أن تسبب بعض الأدوية، مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم، أو أدوية السكري، أو أدوية مضادات الاكتئاب، الدوخة والدوار.

يمكن أن تتسبب بعض اضطرابات الجهاز العصبي، مثل مرض مينيير، أو التهاب الأذن الوسطى، أو التصلب المتعدد، في الدوخة والدوار.

يمكن أن تسبب بعض الحالات الأخرى، مثل فقر الدم، أو أمراض الغدة الدرقية، أو اضطرابات الأذن الداخلية، أو اضطرابات التوازن، الدوخة والدوار.

أعراض الدوخة والدوار أثناء الوقوف فجأة

تشمل أعراض الدوخة والدوار أثناء الوقوف بشكل مفاجئ ما يلي:

الشعور بالدوار أو عدم الاستقرار

الشعور بالدوار أو الدوران

فقدان الوعي

الرؤية الضبابية

الغثيان أو القيء

التعرق

نصائح طبية لتجنب الدوخة والدوار في أثناء الوقوف فجأة

ارفع نفسك ببطء من وضع الجلوس أو الاستلقاء إلى وضع الوقوف.

دع قدميك على الأرض عندما تقف.

أمسك بشيء ثابت إذا شعرت بالدوار.

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