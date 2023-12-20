الامارات | إزالة تمثال جيرار ديبارديو من متحف الشمع بباريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزيل تمثال للنجم جيرار ديبارديو من متحف الشمع في باريس، بعد ردود فعل سلبية من الزوار بسبب مزاعم تحرشه، حسبما أعلن المتحف أول من أمس.

جاء قرار إزالة التمثال بعد تقرير تلفزيوني أخيراً عن الممثل أضر بسمعته حول العالم.

وأظهر الفيلم الوثائقي الذي أنتجته قناة «فرانس 2» ديبارديو وهو يدلي بتصريحات غير لائقة ويقوم بإيماءات فاحشة خلال زيارة إلى كوريا الشمالية عام 2018. ويخضع ديبارديو للتحقيق أيضاً في تهمة اغتصاب منذ عام 2020.

وينفي النجم الفرنسي التهم. ولعب ديبارديو (74 عاماً) دور البطولة في مئات الأفلام على مدار أكثر من نصف قرن.