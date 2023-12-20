الامارات | بنايات ومعالم في مدينة القيروان التاريخية تعاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلبت السلطات الجهوية بمدينة القيروان التونسية إخلاء مساكن عقب انهيار جزء من سور يحيط بالمدينة التاريخية أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص.

وتعاني المدينة العتيقة، التي بناها المسلمون في القرن السابع الميلادي، تداعي الكثير من البنايات القديمة والمعالم الدينية.

وحثت لجنة مجابهة الكوارث عقب اجتماع طارئ على نقل السكان القريبين من السور المنهار.

وشهدت المدينة موجة أمطار، ما يفاقم المخاطر بسكان في بنايات متداعية عدة.

وتوفي ثلاثة عمال وأصيب آخران السبت الماضي تحت الركام بينما كانوا يجرون أعمال ترميم في جزء من السور القديم الذي يحيط بالمدينة والبالغ طوله 30 متراً وارتفاعه ستة أمتار.

وتعد القيروان إحدى أشهر المدن الدينية في العالم الإسلامي، وهي أول مدينة شيدها المسلمون في المغرب العربي.