الامارات | مليون كتاب بأسعار مخفضة في «بيغ باد وولف - الشارقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أن «تعزيز التنوّع الثقافي وإثراء الثقافة العربية بإنتاجات معرفية وإبداعية من مختلف ثقافات العالم مهمة مركزية لمشروع الشارقة الحضاري، وتوجه واضح لهيئة الشارقة للكتاب، لهذا تحفل أجندة فعالياتنا السنوية بفعاليات دولية تستقطب صنّاع المعرفة والكتاب من مختلف أنحاء العالم، فنحن ننظر للتبادل الثقافي بين الأمم بوصفه الوسيلة الأنجح في تعزيز لغة الحوار والتفاهم واحترام القيم الإنسانية المشتركة».

جاء ذلك على هامش افتتاح الشيخة بدور القاسمي، سوق تخفيضات الكتب «بيغ باد وولف - الشارقة»، المعرض الأكثر مبيعاً للكتب بأسعار مخفضة على مستوى العالم، الذي ينظم في معرض إكسبو الشارقة؛ بالتعاون بين شركة بيغ باد وولف وهيئة الشارقة للكتاب، ويستمر حتى السابع من يناير المقبل.

وأضافت الشيخة بدور القاسمي «الشارقة كانت ولاتزال، برعاية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حاضنةً للثقافة الإنسانية، وستحتفي في كل مناسبة بالإبداع الفكري الهادف والملتزم بمصالح المجتمعات والذي يرتقي بمخيلة وذائقة الأفراد، ونحن اليوم أمام ما يزيد على مليون كتاب، ما يعني أن ملايين الأفكار والرؤى والطموحات متاحة الآن للقارئ في إمارة الشارقة والدولة، فمشاركة الأفكار بوابة لنتشارك الحياة واحترام قيمها».

ويقدم السوق الذي ينظم على مساحة 4000 متر مربع، نحو مليون كتاب من الإصدارات العالمية الجديدة بتخفيضات تصل إلى 85%، وتشمل كتب الأطفال، والأدب بكل أنواعه الكلاسيكية والخيالية والأشعار، إلى جانب كتب العلوم والتاريخ والفلسفة، ويُعد «بيغ باد وولف» من أهم معارض الكتب العالمية التي تنظم سنوياً حول العالم وتتيح للقراء مجموعة واسعة من الخيارات بموضوعات مختلفة.

ويأتي المعرض، ثمرة لاتفاقية التعاون التي وقعتها هيئة الشارقة للكتاب مع شركة Big Bad Wolf Ventures Sdn. Bhd، في عام 2019، إذ تسعى الهيئة من خلال اتفاقياتها وشراكاتها إلى دعم الكتاب والناشرين وتوفير خيارات متنوعة للقراء في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة على حد سواء.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، إن «تيسير سبل وصول القراء لمصادر المعرفة والتعلم يترجم رؤية صاحب السموّ حاكم الشارقة في أن تكون الإمارة حاضنةً للمشروع الثقافي العربي ونافذته على الثقافة العالمية، وتأتي استضافة الشارقة لـ(بيغ باد وولف) في سياق دور هيئة الشارقة للكتاب المركزي في دعم جهود النهوض بمستويات القراءة في المنطقة والعالم، وتعزيز مسيرة الناشرين وتنشيط جهود صناعة الكتاب محلياً وعالمياً».

وأضاف «أصبحت الشارقة محط أنظار وتطلعات القراء والعاملين في صناعة الكتاب في كل مكان من العالم، ونحن اليوم نقدم لهم فرصة للاطلاع على أحدث وأهم الإصدارات العالمية ليثروا مكتباتهم وعقولهم، ويعززوا معارفهم التي تشكل أواصر العلاقة بينهم وبين مجتمعاتهم، إذ يعد هذا المعرض من أهم معارض الكتب العالمية المتخصصة ببيع الكتب بأسعار مخفضة، وتجسد الشراكة معه الدور الكبير لهيئة الشارقة للكتاب في الارتقاء بالمشهد الثقافي العالمي، وتعزيز مكانتها الكبيرة عنواناً موثوقاً للثقافة العربية».

37 مدينة حول العالم

في عام 2009، أطلق معرض «بيغ باد وولف» في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بهدف تنمية عادات القراءة، وزيادة مهارات الكتابة باللغة الإنجليزية في أنحاء العالم، وبناء جيل جديد من القراء، عبر إتاحة الكتب ميسورة التكلفة للجميع. ومنذ انطلاقته ارتفعت مبيعاته، وتجول في 37 مدينة في 14 دولة حول العالم بما في ذلك ماليزيا، وفي عام 2020، تم إطلاق مبيعات الكتب عبر الإنترنت.

بدور القاسمي: الشارقة ستحتفي في كل مناسبة بالإبداع الفكري الهادف، الذي يرتقي بمخيلة وذائقة الأفراد.

أحمد العامري: السوق من أهم معارض الكتب العالمية المتخصصة ببيع الكتب بأسعار مخفضة.

7 يناير المقبل تختتم فعاليات السوق الذي يستضيفه إكسبو الشارقة.