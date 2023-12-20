الامارات | شخصيتان أسرتا القلوب في ضيافة «أضواء دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن حي دبي للتصميم، أن زواره سيكونون على موعد مع عروض ترفيهية ثلاثية الأبعاد لشخصيتي «ذا أنوكي» الشهيرتين حول العالم.

وتُعدّ الشخصيتان، اللتان ابتكرهما المصمّمان الفرنسيان مويتو باتل وديفيد باسيجان، من الأعمال الفنية الشهيرة التي تستخدم الصوت والإسقاط الضوئي للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.

وتزور الشخصيتان المدينة على هامش فعالية «أضواء دبي»، التي تنظم خلال مهرجان دبي للتسوق الذي يستمر حتى 14 يناير المقبل.

ونجحت الشخصيتان المطاطيتان الضخمتان والمنارتان بأضواء ساطعة في أسر قلوب كثيرين حول العالم، إذ يمكن رؤيتهما حالياً في أنحاء حي دبي للتصميم، ومواقع أخرى في دبي، للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، وضرورة مواجهة تحديات التغير المناخي.

وتحمل العروض في حي دبي للتصميم عنوان Poursuite، لما تمتاز به الوجهة الإبداعية الرائدة من هندسة معمارية عصرية وأجواء حيوية تأسر الزوّار من الكبار والصغار بحكايات ملهمة مفعمة بالألوان والأضواء الآسرة.

ويُعدّ حي دبي للتصميم من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تشمل مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستديوهات، ومدينة دبي للإنتاج، ومجمّع دبي للمعرفة، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمّع دبي للعلوم، ومدينة دبي الصناعية.