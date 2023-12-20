الامارات | خالد عبدالرحمن يُحيي أولى حفلات ليالي الوثبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم مهرجان الشيخ زايد المقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي، للمرة الأولى ضمن فعالياته وأنشطته المتجددة لهذا الموسم، «حفلات ليالي الوثبة» التي تحييها نخبة من المطربين والفنانين والنجوم العرب.

وتتنوع الحفلات التي تنطلق ابتداءً من السبت المقبل بين التراثية والوطنية والفلكلورية وحفلات الأغاني الحديثة، بما يناسب مختلف الأذواق والثقافات.

وسيحيي الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، أولى «حفلات ليالي الوثبة» بالمسرح الرئيس في مهرجان الشيخ زايد، وسيطرب الزوار بمجموعة من الأغاني المفضلة لديهم.

وستقام «حفلات ليالي الوثبة» السبت من كل أسبوع، تزامناً مع الفعاليات والأنشطة الخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع وعروض الألعاب النارية، لتمنح الجمهور عيش أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية بصحبة الأهل والأصدقاء.

وتمنح حفلات ليالي الوثبة فرصة لزوار المهرجان للالتقاء مع عدد كبير من نجومهم المفضلين، وقضاء أجمل الأوقات وعيش أجواء من الثقافة والفن والطرب الأصيل في الهواء الطلق، وسط العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الثقافية والحضارية والترفيهية التي تجمع شعوب العالم في ساحات وأجنحة وأقسام المهرجان المختلفة.

وتقدم ساحات وأقسام وأجنحة المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج الثقافية والترفيهية التي تناسب كل الفئات العمرية.