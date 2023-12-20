الامارات | «مليحة الأثري» و«حصن وفلج الذيد» على لائحة «الإيسيسكو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضافت لجنة التراث، التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، موقعي «مليحة الأثري» و«حصن وفلج الذيد» في إمارة الشارقة إلى لائحة التراث في العالم الإسلامي.

وكانت هيئة الشارقة للآثار، قد قامت بإنجاز ملف ترشيح متكامل لموقع مليحة الأثري، تحت عنوان «مليحة.. فترة ما قبل الإسلام في جنوب شرق الجزيرة العربية»، تناول الأبعاد الأثرية، والقيمة التاريخية للموقع، إضافة إلى العناصر المعمارية الأثرية، التي ظهرت خلال عمليات التنقيب المستمرة، ومقتنياته المكتشفة، وتقارير حالة المحافظة عليها؛ إذ يأتي إدراج الموقع ضمن استراتيجية وخطة الهيئة، للمحافظة على مواقع التراث الثقافي المادي في الإمارة، ومشاركتها مع العالم، وتسجيلها على قوائم التراث الدولية، للتعريف بها وتحسين عوامل الجذب السياحي لها.

كما نجحت هيئة تنفيذ المبادرات في الشارقة (مبادرة) بالتعاون مع هيئة الشارقة للآثار في ترشيح وتسجيل «حصن وفلج الذيد» على لائحة «الإيسيسكو».

ويأتي إدراج حصن وفلج الذيد، لما يمثله نظام الأفلاج والشريعة من أهمية أثرية واقتصادية في مدينة الذيد؛ إذ يعد الفلج أحد أقدم الشواهد الأثرية على الحياة في المدينة، ويمتاز بالتقنيات الهندسية القديمة التي تضمن الاستدامة والعدل في توزيع الموارد المائية على أبناء المجتمع المحلي، وخدمة القوافل التجارية التي كانت تمر بالمدينة؛ نظراً لموقعها الاستراتيجي.