كارثة.. طائرة تطير بدون طيار بفعل الرياح- ما حدث غير متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

ضربت عاصفة شديدة الأرجنتين وأوروغواي، صباح أمس، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإلحاق أضرار واسعة النطاق بالبنية التحتية.

وفي الأرجنتين، أظهرت مقاطع فيديو ملتقطة من مطار ايروبارك نيوبيري في بوينس آيرس، الأضرار والكوارث التي تسببت بها العاصفة في طائرة وركابها بساحة المطار، حيث بدأت الطائرة في الحركة والارتفاع عن الأرض بفعل الرياح. مما أدى إلى سقوطها على جانبها على الأرض.

كما أظهرت اللقطات مقطعا من جناح الطائرة وهو يصطدم بمبنى موجود بالساحة، ليحدث تلفيات واضحة به.

سجلت الطائرة البالغة من العمر 17 عامًا أضرارًا في LV-CAD وتم إلغاء رحلتها التالية المقررة إلى مطار حاكم ميندوزا فرانسيسكو غابرييلي الدولي صباح الأحد أثناء توقفها لإجراء إصلاحات.

وقالت الخطوط الجوية الأرجنتينية في بيان: "تسببت العاصفة القوية في إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية في الأرجنتين، كما تسببت في سقوط أشجار وأعمدة إنارة في أنحاء البلاد".

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الأرجنتينية إن العاصفة بلغت سرعتها 100 ميل في الساعة في بعض المناطق.

وفي أوروغواي، تسببت العاصفة في مقتل شخصين في بلدة مونتفيدو. كما تسببت في سقوط أشجار وأعمدة إنارة، وإغلاق العديد من الطرق.

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