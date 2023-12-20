5 أطعمة تزيد الخصوبة لدي المرأة.. هذا ما يحدث لجسمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تلعب التغذية دورًا مهمًا في الخصوبة عند المرأة، حيث يمكن أن تساعد بعض الأطعمة في تحسين صحة الجهاز التناسلي وزيادة فرص الحمل.

ويتساءل البعض هل يمكن أن يؤدي تناول بعض الأطعمة إلى زيادة خصوبتك؟ الإجابة هي نعم، من المهم أن تتذكري أنه لا يوجد نظام غذائي سحري يؤدي إلى الحمل، ولكن خيارات الطعام ونمط الحياة لها تأثير كبير على الصحة الإنجابية لكل من النساء.

ويمكن للأطعمة التي تتناولها، إلى جانب عوامل أخرى مثل نمط الحياة ومستويات التوتر، أن تعزز الخصوبة من خلال تأثيرها في أمعائك وتدفق الدم ومستويات الهرمونات والصحة العامة.

وفيما يلي 5 أطعمة تزيد الخصوبة عند المرأة وفقًا لما جاء في موقع "ويب ميد"، "Foods".

1- الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي لها العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين معدل الخصوبة لدى الأنثى، لأن أحماض أوميجا 3 تساعد على نمو وتطور البويضات، كما تقلل خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التناسلي، ما يؤثر في الخصوبة.

2- الفاصوليا والعدس

تحتوي الفاصوليا والعدس على نسبة عالية من الألياف والبروتين، مما يمكن أن يساعد على تحسين عملية الإباضة، واستبدال البروتين الحيواني بمصادر البروتين النباتية يمكن أن يقلل من خطر عقم التبويض، ويعد كلا النوعين من البقوليات أيضًا مصدرًا ممتازًا لحمض الفوليك، وهو مكون حيوي يساعد على زيادة الخصوبة، نمو الجنين على نحو صحي.

3- التوت البري

يحتوي التوت بكل أنواعه وكذلك الفراولة، على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد على حماية الخلايا من التلف، كما أنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن مثل حمض الفوليك، والحديد والزنك، التي تزيد الخصوبة لدى المرأة،

4- الأفوكادو

الأفوكادو مليء بفيتامين K والبوتاسيوم والفولات التي تساعد جسمك في العديد من الأشياء، مثل امتصاص الفيتاميناتK كما أنها تتكون من الدهون الأحادية غير المشبعة، التي توفر الكثير من الألياف الغذائية وحمض الفوليك، والتي نعلم أنها ضرورية خلال المراحل المبكرة من الحمل، وتزيد الخصوبة لدى المرأة.

5- صفار البيض

صفار البيض يحتوي على فيتامين ب وأوميجا 3 الأساسية، وأيضًا على حمض الفوليك الذي يساعد الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء وتحسين عملية الإباضة، وزيادة نسبة الخصوبة، والحفاظ على نمو الجنين بعد الحمل.

بالإضافة لبعض الأطعمة الأخرى مثل ما يلي:

المكسرات.

- الجوز.

- بذور دوار الشمس.

الكينوا.

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