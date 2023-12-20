عامل قد يقلل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية- لن تتوقعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجرتها كلية الصحة العامة بجامعة بكين، أن العيش في حي محاط بالأشجار يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

وجدت الدراسة، التي شملت 420 ألف بريطاني بمتوسط عمر 55 عاما، أن أولئك الذين يعيشون في مناطق بها مساحة خضراء أكبر، كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 8%، وأقل عرضة للوفاة بنسبة 14%، وكان هناك أيضا انخفاض بنسبة 26% في خطر تطور السكتات الدماغية إلى الخرف، وفقا لما جاء بصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الباحثون إن انخفاض تلوث الهواء هو السبب الرئيسي وراء هذه النتائج. فالأشجار والنباتات الأخرى تمتص تلوث الهواء وتقوم بتصفيته، وهو العامل المسبب في 21% من الوفيات الناجمة عن السكتات الدماغية.

كما وجدت الدراسة أن الذين لديهم حدائق أو يمكنهم الوصول إلى المساحات الخضراء يكونون أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 13%.

وقد تقلل المساحات الخضراء أيضا من الاكتئاب وتعزز الأنشطة الخارجية، ما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.