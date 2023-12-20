مدرس يكشف للطلاب طريقة حل امتحان اللغة العربية.. خطوات سهلة وفعالة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع استعدادات امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، تبدأ الأمهات في التطرق لمعرفة طرق سهلة وبسيطة لحل الامتحانات لأولادهن، خاصةً أولى المواد من اللغة العربية، إذ يعد واحدًا من الامتحانات التي تتطلب مجهودًا كبيرًا في معرفة القواعد وتكنيك النحو، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، أستاذ اللغة العربية يوضح طرقا سهلة لحل الامتحان، للمذاكرة والتحصيل الجيد.

طرق سهلة لحل امتحان اللغة العربية

يتساءل عدد كبير من الأمهات الطلاب والطالبات، عن طرق سهلة لحل امتحان اللغة العربية، والطريقة المضمونة في حصد الدرجات، وهو ما أوضحه الأستاذ شريف خليل، مدرس اللغة العربية، خلال حديثه لـ«هُن»، إذ عبر أنه يجب استخدام جميع أنواع الوسائل للمراجعة من الكتب ومقاطع الفيديو والبودكاست: «يجب اختبار معلوماتك في المادة من خلال قراءة كل المقرر قبل الامتحان».

وأضاف أنه لحل الامتحان جيدًا يجب اتباع الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى الاحتفاظ بالهدوء التام وقراءة الأدعية والأذكار.

- الخطوة الثانية يجب البدء بحل سؤال القراءة، لأن حله سهل ويعتمد على التفكير، ويجب حفظ كلمات المنهج جميعها وليس بعضها لحل المعاني.

- الخطوة الثالثة قراءة سؤال النحو في امتحان اللغة العربية، والتركيز على قواعد اللغة.

- الخطوة الرابعة حل النص الأدبي جيدًا، وفهم وشرح النصوص ومعانيه، وهو من الأسئلة المضمونة المعتمدة على الفهم.

- الخطوة الخامسة الاستفادة بالوقت المتبقي في المراجعة.

كيف تنجح في امتحان اللغة العربية؟

وأضافت حنان حسين، أستاذة اللغويات، خلال حديثها لـ«هُن»، أنه يجب تجميع امتحانات السنوات الماضية في مادة اللغة العربية، والإجابة عليها مع وضع توقيت محدد في حل الامتحان: «أهم حاجة حل قطع نحوية مختلفة بشكل مستمر مع التركيز على الدروس التي بها النعت والحال، وترتيب حل الامتحان بخطوات منظمة والتيسير في الحل بما يتم فهمه».

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كيف يتم تنظيم ورقة الامتحان؟

وبحسب جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، خلال حديثه لـ«هُن»، أن الأمهات يجب أن تعطي أولادها الثقة في أنفسهم للمذاكرة، خاصةً التركيز قبل امتحان العربي لأنه أول مادة ويتضمنه أسئلة مقالية وتعبيرية، مؤكدًا أنه يجب عمل تمارين النفس للتخلص من التوتر، ويجب تنظيم حل ورقة الامتحان من خلال التالي:

- قراءة ورقة الأسئلة جيدًا.

- التدريب على كل الأسئلة لفهم السؤال سريعًا.

- التدريب على الكتابة من خلال تقسيم وقتك في حل الكثير من الامتحانات.

- عدم الرحيل مبكرًا والمراجعة.

وجاء ذلك بعد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا، لبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.