دراسة: عصير الجزر قد يقلل خطر الإصابة بأمراض السرطان والسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف باحثون من جامعة جنوب الدنمارك أن شرب عصير الجزر يمكن أن يساعد على تعزيز جهاز المناعة وتقليل الالتهاب، مما قد يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض معينة، مثل مرض السكري والسرطان.

وجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nutrients، أن 14 متطوعا أصحاء تتراوح أعمارهم بين 20 و55 عاما، شهدوا انخفاضا في مستويات السيتوكينات المؤيدة للالتهابات بعد تناول 30 جراما من مسحوق الجزر المجفف بالتجميد الممزوج بـ 500 مل من ماء الصنبور، وفقا لما جاء بموقع "نيويورك بوست".

وقال الباحثون إن هذه النتائج تشير إلى أن عصير الجزر يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب المزمن، وهو عامل خطر رئيسي للعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان.

وأوضحت الدراسة أن المركبات النشطة بيولوجيا في الجزر، مثل فالكارينول وفالكارينديول، هي المسؤولة على الأرجح عن هذه التأثيرات.

قالت أخصائية التغذية إيلانا مولشتاين إن النتائج "مثيرة للاهتمام للغاية".

وأضافت مولشتاين أن الجزر هو مصدر غذائي ممتاز للبيتا كاروتين، وهو مقدمة لفيتامين أ، الذي يلعب دورًا مهمًا في جهاز المناعة.

ومع ذلك، أشارت مولشتاين إلى أن الدراسة كانت صغيرة، وأنها تحتاج إلى تأكيدها من خلال تجارب سريرية أكبر.

كما لاحظت أن تناول الجزر الكامل، بدلاً من عصير الجزر، قد يكون أفضل، حيث سيوفر الألياف التي تلعب أيضًا دورًا مهمًا في الصحة العامة.

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