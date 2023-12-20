طبيب نفسي في أول تعارف.. كيف أرشدت «جميلة» في مسلسل «زينهم» البنات لمعرفة التوكسيك؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين أحداث مسلسل زينهم الذي يُعرض على قناة «on» بطولة الفنان أحمد داوود، كان هناك مشهد بينه وبين البطلة في بداية الارتباط، قررت فيه عند مقابلته لأول مرة الاستعانة بطبيب نفسي حتى تعرف ما إذا كان مناسباً أم لا، وهو ما يدفع الكثيرات لمعرفة هل يساعد الطبيب النفسي في اختيار الشريك المثالي، أم أنها خطوة لا فائدة منها؟.

دور الطبيب النفسي في العلاقات الزوجية

ومن خلال حديثها لـ«هن»، علَّقت الدكتورة صفاء محمود حمودة، أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة الأزهر، على مشهد مسلسل زينهم، وقالت: «دور الطبيب النفسي هيشوف العيوب النفسية عند الطرفين وطبعا قاعدة واحدة متنفعش محتاج يقعد كذا قاعدة مع الطرفين ومحتاج يقعد مع كل واحد علشان يقدر يتعامل معاه ويشوف المواقف وفي نفس الوقت مينفعش يشوف سلوك تعارفهم وكدا لأن في التعارف بيبان الحلو اللي عند كل واحد ولسا متكلموش ولسا مش باين انه توكسيك».

لا تشكل الخطوة أهمية في اتخاذ القرار

وأضافت «حمودة» قائلة، إن هذه الخطوة لا تشكل أهمية كبيرة، إذ أن الطبيب النفسى لا يأخذ القرار لكن يساعد في اتخاذه: «الموضوع مش مهم أوي لأن لو دورنا هنلاقي التوكسيك واللي مش توكسيك في شخص هيستيري وشخص اعتمادي كلنا بني آدمين وعندنا اضطراب في الشخصيات حتى لو مش اضطراب كامل، مينفعش نقول فلان دا كدا مينفعش نتجوزه، في شخصيات تقدر تتعامل مع بعض يعني في ناس بتنجذب للتوكسيك إحنا منقررش مكان الشخص إحنا بنساعدهم على اتخاذ القرار، لازم تعاملهم مع بعض الأول عشان نقدر نحدد، ولو في مشاكل هل يمكن علاجها أو لا والطرفين يتعاملوا ولا لا».