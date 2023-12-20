مرض خطير يهدد أطفال غزة.. طبيب يحذر من عدم وجود مكان آمن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتشرت الأوبئة في فلسطين، وهو ما نتج عنه تحذير عاجل من مخاطر الأمراض في غزة، وخاصةً المعدية إذ أنها تنتشر بسبب تفشي الميكروبات، خاصةً بأقسام الأطفال في المستشفيات، وذلك جراء ما سببه القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع، فأصبح الجميع محاصرون بين رصاصات الاحتلال والأمراض الفيروسية القاتلة.

انتشار الأمراض في غزة

ظهرت بعض الأمراض المعوية لدى الأطفال في غزة، وبحسب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، أوضح أن الوضع الصحي أصبح صعب في قطاع غزة، وأشارت التقرير إلى أن ذلك يرجع سببه إلى المياه ملوثة، وهو ما يُؤدي إلى انتشار البكتيريا والنزلات المعوية، وانتشار الطُفليات بأنواعها العديدة.

الأمراض المعوية

«كل الأطفال حالتهم بقيت صعبة، أكثر مما يموتون بالرصاصات والقذائف والصواريخ، هيموتوا من الأمراض، أصبح لا يوجد مكان آمن، الالتهاب المعدي أكتر حاجة بتعاني منها الأطفال»، هو ما أوضحه حميد محمد، الطبيب فلسطيني، خلال حديثه لـ«هُن»، بأنه هناك أعداد متزايدة من المصابين من الأطفال، ويحاولون تلقي الرعاية الطبية لهم، ولكن تسوء حالة بعضهم بسبب الأوبئة المنتشرة.

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مرض الالتهاب المعدي

وأوضح أن هناك كل يوم أطفال بالجملة في ساحات المستشفيات: «تظهر أعراض شديدة من النزلات المعوية، وصعب جدًا الوقاية منها، لأن سببها المياة والأتربة»، وأوضح الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، لـ«هُن»، أنه هو التهاب يحدث في بطانة المعدة، ويتسبب في مغص حاد وعسر الهضم والغثيان والقيء.

علاج الالتهاب المعدي

أضاف «عز العرب»، أن الالتهاب المعدي ينتشر خاصةً بين أطفال غزة، وذلك بسبب العصارات الهضمية التي لا تتلقى أية أطعمة مفيدة بداخل البطن، فبالتالي تتلف بطانة المعدة وتصيبها بالالتهابات: «نوبات عسر الهضم وتهيج المعدة تأتي بسبب انتشار الأوبئة في غزة، لذلك يجب الوقاية منها ضروريًا،».

وأضاف أن العلاج الوقائي يتمثل في التالي:

- تناول الأدوية التي تحتوي على مادة بوتروبيوم أو كاناميسين.

- عدم تناول أية مسكنات دون استشارة الأطباء.

- تناول الأدوية الخافضة للحموضة.

- الأمراض المعدية تسود في قطاع غزة، فضروري تناول المكملات الغذائية.