دراسة: النوم الزائد في عطلة نهاية الأسبوع يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - وجدت الدراسة، التي شملت 3400 شخص، أن الأشخاص الذين لم يحصلوا بانتظام على قسط كاف من النوم خلال أيام العمل في الأسبوع، ثم ناموا بضع ساعات إضافية في أيام عطلة نهاية الأسبوع، انخفض لديهم خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 63 بالمئة.

أما الأشخاص الذين لم يعوضوا قلة النوم في أيام العطل، ازداد لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى أن النوم الإضافي في عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن يساعد في إصلاح الأضرار التي تسببها قلة النوم خلال أيام العمل، وفقا لما جاء بصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الباحثون إن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم، وهما من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وينصح الأطباء للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية بالنوم 7-8 ساعات يوميا.

وذكر الباحثون أن دراسات سابقة أظهرت أن ساعة أو ساعتين إضافيتين من النوم في عطلات نهاية الأسبوع يمكن أن تمنع السمنة والاكتئاب.

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