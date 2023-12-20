أطعمة ومشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر الدكتور مارات زيناتولين، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، من أن الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، مما يزيد بدوره من خطر الإصابة بالسرطان.

وقال الدكتور زيناتولين إن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات المصنعة والأطعمة المالحة والمشروبات الغازية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، والتي تعد عامل خطر رئيسي للعديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان.

ووفقا لما نشر بوكالة "فيستي رو" الروسية، أوضح الطبيب، أن كل نوع من أنواع السرطان له آلية تطور خاصة، فمثلاً الإفراط في إفراز الأنسولين يمكن أن يؤدي إلى سرطان البنكرياس، وهو نوع شديد العدوانية.

وأضاف أن زيادة إفراز هرمون الاستروجين لدى النساء البدينات، يزيد من خطر إصابتهن بسرطان الثدي وسرطان الرحم. كما أن الالتهابات المزمنة في الأمعاء والكبد الدهني تحفز ظهور الأورام الخبيثة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى تغير تركيب المرارة، وتكوين حصى في كيس الصفراء، مما قد يؤدي إلى التهاب المرارة المزمن وقد يؤدي إلى سرطان كيس الصفراء.

ونصح الدكتور زيناتولين بضرورة إعادة النظر بالنظام الغذائي المتبع وتعديله عند ملاحظة زيادة مفاجئة في الوزن. كما يجب الانتباه إلى نظام النوم، وعدم اتباع حمية غذائية صارمة، وتقليل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر والملح في النظام الغذائي، وبصورة خاصة الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة والمشروبات الغازية السكرية. ومن الأفضل استبعاد الأطعمة المقلية بالزيت.

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