ألبان صناعة مصرية وطنية بدلا من المنتجات الإسرائيلية.. بديلة وموفرة 100%

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

السيدات المصريات أول من تصدين للمنتجات الأجنبية، لاعتراضهن لما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم على الأراضي الفلسطينية، إذ قررت ربات البيوت أن تكون مكونات ومحتويات طعامهن مصرية 100%، وبدأن على الفور في البحث منتجات محلية، ولكن وقفن في حيرة من أمرهن لمعرفة بدائل اللبن، فهو المنتج الأساسي للأطفال.

البحث عن لبن مصري طبيعي

تعليقات كثيرة كتبتها السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي، للبحث عن منتجات لبن مصري طبيعي، وبدأن في إرشاد بعضهن إلى أنواع مصرية، وبحسب حديث كريمة بهنان، لـ«هُن»، أنها بحثت كثيرًا عن البدائل المحلية للبن، ولم تعثر عليه: «مش لاقية أي بديل محتاجة توفير لبنتي من اللبن»، لذلك نوضح في السطور التالية، أبرز منتجات اللبن المحلية.

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منتجات لبن مصرية

قال علي كامل، صاحب أحد المحال التجارية، لـ«هُن»، أن منتجات الألبان المصرية موجودة ومتوفرة منذ زمن كبير، ومنتجات مزارع دينا الخاصة بالألبان أشهرها: «في لبن الجبريني ولبن قتيلو وخير المصريين ومنتجات بادي»، ولبدائل اللبن الرايب أوضح أن هناك بديل وهو «لبن الجنيدي»، واللبن المحلى لذيذة، كما أنه يوجد الكثير من المنتجات المنتشرة في الأسواق، وذلك للرد على السؤال المتداول بين السيدات.

فوائد اللبن

أوضح محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«هُن»، أن اللبن من الأغذية التي يجب أن تدخل في أطعمة الطفل، إذ أنه مليء بالكالسيوم، مشددًا على ضرورة غلي اللبن، إذ أن عدم غليه يصيب الإنسان بعدوى بكتيرية خاصةً المعبأ: «يجب غلي الحليب لقتل البكتيريا، ومنع أي مشكلات صحية، إذ أن البيكتيريا تسبب عدوى تؤثر على الأمعاء».

وأضاف أن الطريقة الصحيحة لغلي اللبن، هي تجنب غليان الحليب أو تسخينه بشكل متكرر، مع تقليبه من حين لآخر، وتسخين الحليب على درجة حرارة منخفضة، ويجب أن تضعيه فى الثلاجة بعد غليانه وتبريده، ليظل بنفس القيمة الغذائية.