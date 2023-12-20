متحور كورونا الجديد JN.1 الأكثر انتشارا.. أطعمة تساعدك على مقاومته

القاهرة - سمر حسين - صحة

في الساعات الماضية انتشر الحديث عن متحور جديد هو الأكثر انتشاراً هذه الأيام، خرج من سلالة كورونا وأطلق عليه الأطباء متحور كورونا JN.1، ومن بعدها تسبب المتحور في إثارة الجدل بين الناس، ليهتموا بمعرفة طرق الوقاية والفئات الأكثر عرضة للإصابة وحتى طرق الوقاية الطبية، لكن هناك روشتة غذائية بجانب المعلومات الكاملة عن المرض المثير للقلق، منها أطعمة لن تتخيل بساطتها بسبب توافرها في الكثير من البيوت.

أطعمة تساعدك على الوقاية من المتحور الجديد

جميع المتحورات الناتجة عن كورونا تتشابه في الأعراض وكذلك طريقة الوقاية الوحيدة والمهمة منها واحدة، وهي تقوية جهاز المناعة، وبحسب تصريح خاص لـ«هن» قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مواجهة متحور كورونا الجديد JN.1 تتطلب جهاز مناعة قوي، ولهذا من المهم تناول الوجبات الطبيعية المتوازنة في الكم والنوع، والفواكه وخضراوات السلاطة الطازجة متعددة الألوان.

وعدَّد «بدران» الأكلات التي يجب على الجميع تناولها في الفترة المقبلة منها التالي:

-الفراولة ترفع المناعة، وبها 70 مضادا للأكسدة.

-ليست الفراولة وحدها، بل إن تناول كل غذاء طبيعي آمن خال من الملوثات والسموم يعد من الأغذية الوظيفية‏ التي تقوم بتحسين أداء الجسم ورفع مناعته، وأمثلة على ذلك:

-التوت.

-الثوم.

-البصل.

فوائد البروكلي لمواجهة المتحور الجديد

وقال «بدران» إن تناول البروكلى بانتظام وخاصة المبرعم مهم لمواجهة متحور كورونا الجديد JN.1، لأنه يزيد من نسب مضادات الأكسدة فى الجسم خاصة خلايا الممرات الهوائية ومجرى الأنف، مما يعد دواء طبيعياً يقى من الحساسية التنفسية، بالإضافة إلى أنه يرفع المناعة ويفيد مرضى حساسية الصدر لغناه بمادة السلفورافين التي تزيد من تركيز مضادات الأكسدة فى الشعب الهوائية، مما يقلل من تأثير مسببات الحساسية والملوثات الضاره التى يستنشقها الفرد.

فوائد عيش الغراب

وأكد «بدران» خلال حديثه إن تناول المشروم أو عيش الغراب يعتبر من الأطعمة التي تقوي جهاز المناعة لأنه غنى بالسيلينيوم الذى يدخل فى تركيب مضادات الأكسدة ويرفع المناعة ويؤخر الشيخوخة ، ونقص السيلينيوم يؤدى إلى الإصابة بالربو الشعبى، وهو مصدر جيد لمعادن أخرى مفيدة مثل الحديد الهام للوقاية من الأنيميا ونقص المناعة.

-الأسماك

وتلعب الأسماك دورا حيوياً خاصةً في فترة الشتاء وانتشار الفيروسات، لأنها بحد وصف دكتور مجدي بدران، تعزز المناعة، وخاصة التي تحتوي على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون أو التونة.