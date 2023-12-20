احذر أضرار الإفراط في استخدام الكحول.. هتتعرض للخطر والأمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

استخدام معقم اليد أو الكحول، بات واحدًا من أهم وسائل التنظيف والتعقيم، لتجنب العدوى بالفيروسات، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت بشدة من الإفراط فيه، لأن ذلك له العديد من الآثار الجانبية، وهو ما نقدمه لكم من خلال «هُن»، إذ أن هناك العديد من الفئات تفرط في استخدامه، خاصةً فئة الأمهات والأطفال، تزامنًا مع ظهور متحور كورونا الجديد JN.1.

أضرار الإفراط في استخدام الكحول

حذرت منظمة الصحة العالمية بشدة من الإفراط في استخدام مطهرات اليد، إذ أن له آثار سلبية وخطيرة على صحة الإنسان، وهو ما أوضحته إيمان سند، أخصائي الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«هُن»، إذ عبرت أن معقم اليد يحتوي على عنصر التريكلوسان، وهو من العناصر التي يسهل الجلد امتصاصها، وتؤثر على جزيئات الجلد بشدة: «تستخدمه الأمهات والأطفال بصورة كبيرة دون تحذير من الافراط فيه».

وأضافت أنه يوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، باستخدام كمية كافية من معقم اليدين، ولكن ليست كثيرة تؤدي إلى الحكة أو جفاف الجلد: «معقم اليد به تركيبات تؤثر على الجلد، والإفراط في استخدام مطهرات اليد، لن تكون بديلًا لغسل اليد بالماء والصابون، لذلك يجب استخدام كمية محددة منه».

الكمية المسموحة من استخدام معقم اليد

تطهير الجلد السليم واستخدام الكحول يكون إذا ادعت الحاجة لذلك، وبمقدار رشتين في اليوم، إذ عبرت: «استخدام المعقمات يترك العديد من الآثار الجانبية، لذلك يجب استخدامه بكمية محددة، كما يجب أن يغطي اليدين بالكامل ومن جميع الزوايا، حتى لا ترش أكثر من مرتين ويؤثر على الجلد بصورة كبيرة».

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ما تأثير كثرة استعمال المعقم؟

وأضافت أنه قد يؤثر كثره استخدامه على صحة البعض عن طريق إصابتهم بضيق التنفس أو الحساسية، كما أنه الأفضل غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20-30 ثانية، أو استخدامه بالكمية المسموحة، مع فرك اليدين بالمعقم بشكل جيد، حتى لا يؤثر على خلايا الجلد حال الإفراط فيه.

أخطاء في استخدام معقم اليدين

توجد أخطاء في استخدام معقم اليدين، ذكرها موقع «هيلث لاين»، المتخصص في الشئون الطبية، تتمثل في التالي:

- عدم انتظار المعقم حتى يجف، وهو ما أوضحته «سند»، في أنه يجب أن يجف حتى لا يختلط بالملوثات مرة أخرى.

- الاعتماد كليًا على المعقم دون غسل اليد جيدًا.

- الطعام والعطس والكحة لا تزول باستخدام المعقم، لذلك يجب استخدام الكحول.