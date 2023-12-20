طبيب يكشف أخطاء شائعة عند قياس ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أخصائي أمراض القلب، عن بعض الأخطاء الشائعة التي يقع بها الأشخاص عند قياس مستوى ضغط الدم، والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير دقيقة.

ووفقا لما نشر بوكالة "فيستي رو" الروسية، أوضح الطبيب مياسنيكوف، أن هذه الأخطاء تتمثل في:

الحالة العاطفية والبدنية

يجب قبل قياس مستوى ضغط الدم الجلوس هادئا لمدة خمس دقائق، وعدم تناول الشاي الأخضر أو القهوة قبل ذلك، لأنهما يؤثران في النتيجة.

المعدة والمثانة

يجب قياس مستوى ضغط الدم والمثانة فارغة، وليس بعد تناول الطعام.

الوضعية المناسبة

يجب قياس مستوى ضغط الدم والشخص جالس بهدوء على كرسي ويستند على ظهره، وعدم عقد الساقين.

وأكد الدكتور مياسنيكوف أن قياس مستوى ضغط الدم بشكل صحيح أمر مهم، لأنه يساعد في تشخيص ارتفاع ضغط الدم، وهو أحد عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

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