ماذا يحدث إذا أكل الطفل الورق؟.. 5 إجراءات يجب تنفيذها فورا

القاهرة - سمر حسين - ماما

أثناء لعب الطفل قد يلتقط الأوراق أو أشياء أخرى ويضعها في فمه عن طريق الخطأ، إذ يحبون تجربة كل ما هو غير مألوف، وتقع الأمهات في حيرة ولا تعرف كيفية التصرف حيال ذلك، لذلك نستعرض بعض النصائح في حال ابتلاع الطفل للأوراق، لمعرفة كيفية التصرف بصورة سريعة حتى لا يحدث ضرر على الطفل.

ماذا يحدث إذا أكل الطفل الورق

وأوضح أحمد الحسيني، أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال حديثه لـ«هُن»، أنه في حالة ابتلاع الطفل أوراق تدخل في الممرات الهوائية وتسبب الانسداد والاختناق، إذ قال: «ابتلاع الأوراق لا يصيب الطفل بالتسمم، ولكنه يسبب حالة اختناق، لذلك يجب اتباع إسعافات أولية تتخذها الأم عند بلع الطفل للورق فورًا، حتى لا يتعرض الطفل للإصابة بنزله معوية».

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كيفية استخراج الأوراق

وأوضح «الحسيني» أن الإسعافات الأولية التي يجب اتخاذها، تتمثل في التالي:

- اللجوء إلى الطوارئ.

- إجراء فحص مجرى الهواء من خلال فتح فم الطفل.

- حمل الطفل باستخدام الساعد والربت على ظهره برقة.

- يجب على الوالدين عمل أشعة سينية على منطقة البطن إذا ضاق تنفس الطفل، ويُفضل أن يتم غسيل معدة للطفل في المستشفى.

- يجب تقديم بعض أنواع الطعام إلى الطفل، والتي تعمل على تخفيف حدة الأشياء التي جرى بلعها، من أطعمة اللبن أو الزبادي أو مشتقات الألبان.

علاج طفل بلع ورقة

وشددت هايدي فايز، أخصائي الباطنة، في تصريحات لـ«هُن»، على أنه يجب الحفاظ على نظام غذائي يحتوي على أطعمة غنية بالكالسيوم في حال ابتلاع الأوراق، إذ يؤثر الأمر على جدار المعدة وقد يسبب الالتهابات، وليساعد في حركة الجهاز الهضمي السريعة للطفل.