طريقة عمل فطائر الجبنة السريعة.. بعجينة هشة وزي القطن

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

فطائر الجبنة الهشة هي عجينة مخبوزة محشوة بحشوة جبنية تأتي في أشكال مختلفة، فقد تكون عبارة عن عجينة مقلية أو مخبوزة في الفرن، أو مقلية في بعض الأحيان بالزيت أو داخل الإير فراير.

وتستخدم في صناعة وتحضير فطائر الجبنة مجموعة متنوعة من الجبن، مثل الجبن الموزاريلا، الشيدر، الفيتا أو أي نوع آخر يعجبك، ويمكن إضافة مكونات إضافية كالبصل أو الفلفل حسب الذوق الشخصي. وعادًة ما تُقدم فطائر الجبنة عادة كوجبة خفيفة أو وجبة فطور شهية.

طريقة عمل فطائر الجبنة

ويقدم لكِ «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل فطائر الجبنة الهشة، بخطوات سهلة وسريعة وغير مُكلفة على الإطلاق.

مكونات طريقة عمل فطائر الجبنة

2 كوب دقيق

1/2 كوب زبدة مذابة

1 كوب جبن موزاريلا مبشور

1/2 كوب حليب

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة بايكنج باودر

رشة ملح

طريقة عمل فطائر الجبنة

سخّن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية وضعي ورق الخبز في صينية الفرن.

في وعاء، اخلطي الدقيق والبيكنج باودر والملح.

ضيفي الزبدة المذابة وامزجيها مع الدقيق حتى يصبح لديك خليط متجانس.

ضيفي الحليب والبيضة وامزجيهما جيدًا مع العجينة.

ضيفي الجبن الموزاريلا المبشور وامزجيه مع العجينة بلطف.

شكلي العجينة إلى دوائر صغيرة على صينية الخبز.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح الفطائر ذهبية اللون.

قدميها ساخنة واستمتعي بمذاقها الشهي