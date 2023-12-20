وباء جديد ينتشر في الصين خلال الشتاء بين الأطفال.. ما هي الميكوبلازما؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا تزال دولة الصين أرضا خصبة لانتشار الفيروسات والمتحورات التي تُثير الرعب في العالم خوفًا من تكرار سيناريو فيروس كورونا الذي خرج منها مُتحولا لجائحة عالمية، وعقب الحديث عن انتشار الالتهاب الرئوي خلال الفترة الماضية، عاد الخوف من انتشار مرض «الميكوبلازما» خلال الفترة الماضية، إذ سجلت آسيا وأوروبا عودة ملحوظة لهذا النوع من الفيروسات المُسبب لالتهاب حاد بالجهاز التنفسي وخاصة لدى الأطفال.

وباء جديد ينتشر في الصين في الشتاء بين الأطفال

وحذر العلماء مؤخرًا من تفشي بكتيريا الميكوبلازما خلال الأيام الماضية بالصين ودول شرق أسيا، وذلك نتيجة التوقف عن تطبيق إجراءات التباعد والحماية، إذ يبقى الخوف من أن الميكوبلازما تعد من البكتيريا سريعة الانتشار وتصيب الأطفال بين 5 و15 سنة، وتكون عادًة مدة الإصابة ببكتيريا الميكوبلازما نحو 10 أيام.

ما هي بكتيريا الميكوبلازما؟

ووفقًا للبروفيسور جاك مخباط، الاختصاصي بالأمراض الجرثومية، فإن بكتيريا الميكوبلازما، قديمة تظهر عادًة لدى الأطفال في فصلي الشتاء والربيع، لكنها تنتشر حاليا في عدة دول أبرزها الصين ودول الاتحاد الأوروبي، وفقًا لحديثه لـ «سكاي نيوز»

خطورة الميكوبلازما.. ما الفئات الأكثر عُرضة للإصابة؟

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية اللبنانية، النائب السابق في لبنان وعضو لجنة كورونا، الطبيب عاصم عراجي، أن الميكوبلازما تؤثر على الجهاز التنفسي وتسبب التهابات قوية في الرئتين، لذا يعد مرضى القلب وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للخطورة.

وأوضح أعراض وطرق علاج الميكوبلازما وأسباب انتشارها كالآتي:

أعراض الميكوبلازما

السعال المتواصل

آلام في الرأس

التهابات بالجيوب الأنفية

التهابات في الرئتين

كيف يتم العلاج من الميكوبلازما؟

عادًة ما يتم العلاج في المنازل طالما الأعراض ليست في تدهور خطير.

ضرورة عزل المرضى أولًا حال شعورهم بارتفاع في درجة الحرارة

عدم مخالطة المصابين بهذه الباكتيريا أو بغيرها من الأوبئة والفيروسات

أسباب انتشار الميكوبلازما في معظم الدول؟

ضعف أجهزة المناعة لدى الناس

انتشار فيروس الكورونا من قبل في الدول