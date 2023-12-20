سبب غير متوقع للغثيان والقيء لدى الحوامل.. ليست الروائح أو الطعام

القاهرة - سمر حسين - ماما

المعاناة من القيء والغثيان لدى السيدات في مرحلة الحمل خاصةً خلال الأشهر الأولى سمة سائدة بينهن، فالعديد منهن قد يعتقدن أن رائحة بعض الأشياء النفاذة أو تذوق بعض الأكلات ذات المذاق القوي، أسباب وراء الشعور بالغثيان والقيء، إلا أن الأمر بعيد تمامًا عن تلك الأسباب.

يقول الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد لـ«هُن» إن القيء والغثيان من أبرز أعراض الحمل، خاصةً بالأشهر الثلاثة الأولى، إذ تعاني أغلب السيدات من هذه الأعراض، والتي تجعلهن يرفضن تناول بعض الأطعمة بعينها، اعتقادًا أنها السبب وراء هذا الأمر.

الكشف عن السبب وراء الغثيان والقيء لدى الحوامل

ورغم أن التغذية عنصر أساسي ومتحكم في صحة السيدات خلال الحمل، توصلت دراسة حديثة، إلى أن السبب وراء الغثيان والقيء هو هرمون يفرزه الجنين أثناء الحمل، وهو ما يسمى بحالات القيء الحملي التي تعاني منه 7 من كل 10 نساء حوامل، والمتسبب في دخولهن للمستشفى خلال الأشهر الأولى.

هرمون يفرزه الجنين وراء غثيان السيدات خلال الحمل

ووفقًا لما توصلت إليه نتائج الدراسة التي قام بها علماء من جامعة كامبريدج وباحثون من أسكتلندا والولايات المتحدة وسريلانكا، ونشرتها مجلة «نيتشر»، فإن حالات الغثيان والقيء نتيجة لهرمون يفرزه الجنين، وهو بروتين يُسمى «جي دي اف 15»، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».

وأكد الباحثون أن درجة الغثيان والقيء التي تعاني منها المرأة خلال الحمل ترتبط ارتباطاً وثيقًا وبشكل مباشر بكمية هرمون «جي دي اف 15» التي ينتجها الجزء المخصص للجنين من المشيمة ويرسلها إلى مجرى الدم.

وفي هذا الصدد، أكد البروفسور ستيفن أورايلي، المدير المشارك لمعهد ويلكوم ميديكل للبحوث الطبية لعلوم الأيض في جامعة كامبريدج، المشارك في إعداد الدراسة، إن الأجنة التي تنمو في الرحم تُنتج هرموناً بمستويات لم تعتاده الأم، وكلما زادت حساسيتها لهذا الهرمون، زادت المشكلات الصحية التي تعانيها.