6 علامات تحذيرية للخرف.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أظهرت دراسة جديدة أن عدد الوفيات بسبب الخرف والزهايمر في المملكة المتحدة ارتفع إلى 74 ألفاً و261 شخصاً عام 2022، مقارنة بـ 69 ألفاً و178 خلال عام 2021.

ووسط ارتفاع عدد الوفيات، تزداد المطالبات بتسريع عملية البحث عن علاجات فعالة للخرف، والمطالبة بنشر التوعية حول أهمية التشخيص المبكر.

ورغم أن الأعراض المبكرة للخرف يمكن أن تكون خفية ويصعب اكتشافها، إلا أن مؤسسة أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة حددت 6 علامات تحذيرية تدل على الإصابة بالمرض، وهي:

تغيرات المزاج

مثل الاكتئاب أو القلق أو الارتباك أو التململ.

صعوبة تعلم أشياء جديدة

مثل استخدام جهاز إلكتروني أو تعلم لعبة جديدة.

تكرار الأسئلة

عن نفس الشيء خلال فترة قصيرة.

وضع الأشياء في أماكن غريبة

مثل وضع مفاتيحه في الثلاجة.

صعوبة التنظيم

مثل إدارة الميزانية أو دفع الفواتير.

الصراع مع الحياة اليومية

مثل إجراء محادثات مع الآخرين أو تذكر مكان ركن السيارة.

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