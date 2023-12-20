5 أطعمة تناولها في الصباح يسبب ارتفاع مضاعف لضغط الدم.. أحذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول بعض الأطعمة في الصباح إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويقول الدكتور أسامة صلاح استشاري التغذية والسمنة، هناك أطعمة صباحية يجب تجنبها أو تناولها بشكل معتدل إذا كنت تعاني مرض ضغط الدم.

أطعمة تزيد ارتفاع ضغط الدم

وأشار في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أن تلك الأطعمة تشمل المواد الغنية بالصوديوم، بما في ذلك المعجنات والمخبوزات، ويمكن أن يسبب الإفراط في تناوله إلى احتباس السوائل في الجسم، ما يسبب خطر ارتفاع ضغط الدم.

تجنب الدهون المشبعة

وأضاف أن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة أيضًا تزيد من خطر أمراض القلب، بما في ذلك ضغط الدم المرتفع، فتؤثر على تدفق الدم في الشرايين، وتضغط على القلب.

تجنب المشروبات الغازية صباحًا

وفي إطار ذلك يمكن أن تسبب المشروبات الغازية والكافيين، لخطر ارتفاع ضغط الدم صباحًا لذا يجب تناولها بإعتدال.

واختتم الأطعمة المقلية مثل البطاطس، والطعمية، التي يعتاد البعض على الإفطار بها، يمكن أن تسبب خطر رئيسي في ارتفاع ضغط الدم.

لذا قدم عدة نصائح لتناول فطار صحي يقلل من ارتفاع ضغط الدم وتشمل ما يلي:

1- تناول كوب من العصير الطازج.

2- تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

3- تناول الخضروات الورقية بجانب الفطار.

4- تجنب الأطعمة الغنية بالأملاح والدهون.

5- تناول كوب من الزبادي، ويفضل أن يكون ممزوج ببعض قطع الفاكهة.

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