8 مشكلات جلدية يسببها النوم بالمكياج.. احذريها

محمد اسماعيل - القاهرة - تحرص النساء على الاعتناء ببشرتهن والحفاظ على نضارتها وشبابها، ولكن هناك خطأ شائع يقعن فيه، وهو النوم بالمكياج، والذي يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الجلدية.

وبحسب خبراء العناية بالبشرة، فإن النوم بالمكياج يؤدي إلى 8 مشاكل جلدية، وهي:

التجاعيد

تُحطم الجذور الحرة البروتينات الأساسية الداعمة للبشرة، مثل الكولاجين، فتسبب ترهل البشرة واسمرارها وإصابتها بالتلف، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد.

بهتان البشرة

يترك المكياج قناعاً من خلايا الجلد الميتة على سطح البشرة، مما يجعلها تبدو باهتة غير مشرقة.

التهاب العين

يمكن أن يتسبب المكياج، خاصة الكحل أو الماسكارا، في انسداد بصيلات الشعر والغدد في العين، مما يؤدي إلى التهابها وانتفاخها وظهور الهالات السوداء.

الرؤوس السوداء

يتسبب المكياج في قفل مسام البشرة بغطاء سميك، مما يجعلها غير قادرة على التنفس، فتظهر الرؤوس السوداء والبيضاء.

حب الشباب

يمكن أن يؤدي إهمال تنظيف البشرة قبل النوم إلى ظهور حب الشباب والبثور.

الرموش الهشة

يمكن أن يتسبب النوم بالماسكارا في جعل الرموش هشة وتساقطها بسهولة.

جفاف الجلد

يمكن أن يمنع المكياج وصول المرطب إلى خلايا البشرة، مما يؤدي إلى جفافها.

تشقق الشفاه

يمكن أن يتسبب أحمر الشفاه في امتصاص الرطوبة من الشفاه، مما يؤدي إلى تشققها.