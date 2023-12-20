4 حيل بسيطة لبشرة متوهجة في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - مع دخول فصل الشتاء، تعاني البشرة من جفاف وتشقق، مما يجعلها تبدو باهتة وغير مشرقة. ولكن يمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة للعناية بالبشرة في الشتاء، والحفاظ على نضارتها وحيويتها.

وبحسب خبراء العناية بالبشرة، فإن هذه الخطوات الأربعة تساعد على الحصول على بشرة مشرقة في الشتاء:

تقشير البشرة: يساعد تقشير البشرة على إزالة خلايا الجلد الميتة، وتعزيز الدورة الدموية، مما يمنح البشرة مظهراً أكثر نعومة وإشراقاً. ويمكن استخدام مستحضرات تقشير تحتوي على أحماض البيتا هيدروكسي، أو استخدام مقشر طبيعي مثل السكر أو القهوة.

ترطيب البشرة: تتعرض البشرة في الشتاء للجفاف بسبب انخفاض الرطوبة في الهواء. لذلك، من المهم ترطيب البشرة بشكل يومي باستخدام كريم مرطب، ويفضل أن يحتوي على حمض الهيالورونيك أو الغليسرين.

تجنب الاستحمام بماء ساخن: يؤدي الاستحمام بماء ساخن إلى تجفيف البشرة، لذلك يفضل الاستحمام بماء فاتر، وتجنب الاستحمام لفترة طويلة.

اتباع نمط حياة صحي: يساعد اتباع نمط حياة صحي على الحفاظ على صحة البشرة، ومن أهم العادات الصحية التي تساعد على ذلك: شرب السوائل بكثرة، والإكثار من تناول الخضروات والفواكه، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

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