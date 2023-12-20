ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر على الفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

البصل الأخضر هو نوع من الخضروات الورقية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، بما في ذلك مضادات الأكسدة، والألياف، وفيتامين سي، والكالسيوم والبوتاسيوم، والحديد.

ويقول أسامة صلاح أخصائي التغذية والسمنة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تناول البصل الأخضر بجوار الطعام، له العديد من الفوائد الصحية، لأنه غني بقنبلة فيتامينات، كما أنه يحسن صحًة القلب والأوعية الدموية، لأنه غني بالبوتاسيوم، الذي ينظم ضغط الدم، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأشار إلى أن البصل الأخضر، يفتح الشهية، على تناول الطعام، ويحسن من صحًة الجهاز الهضمي، لأنه غني بالألياف، ما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

وأضاف أن تناول البصل صباحًا يعزز من صحًة العظام، لأنه يمتص الكالسيوم، من العظام، ما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

كما يعزز المناعة لأنه غني بمضادات الأكسدة، وفيتامين سي، ما يقلل خطر الإصابة بالأمراض.

واختتم: "يمكن تناول البصل الأخضر على السلطة، أو مضاف للبيض، أو الأطعمة التي ستُتَنَاوَل صباحًا".

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