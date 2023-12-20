هذا ما يحدث للجسم عند تناول عصير البنجر والبرتقال.. لن تتوقع المفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

في موسمها، تناول كوب من عصير البنجر والبرتقال له العديد من الفوائد الصحية لاحتوائها على عديد العناصر الغذائية والفيتامينات المفيدة لصحة الجسم.

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تناول كوب من عصير البنجر بالبرتقال كل صباح له العديد من الفوائد منها خفض ضغط الدم، لأن البنجر يحتوي على أكسيد النيتريك الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية.

يعزز صحة الجسم

وأشار إلى أن هذا العصير يعزز صحة الجسم ويمنحك الطاقة وزيادة النشاط في بداية اليوم، وخصوصًا في أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

عصير البنجر بالبرتقال يقي من السرطان

وأضاف أخصائي التغذية خلال حديثه قائلًا: "يحسن كوب البنجر بالبرتقال من جهاز المناعة، لأن البرتقال يحتوي على فيتامين سي، وأيضًا يقلل البنجر خطر الإصابة بالسرطان لأن غنياً بمضادات الأكسدة.

غني بفيتامين سي

واختتم: "يحسن أيضًا تناول كوب عصير البنجر والبرتقال من صحة البشرة لأنه غني بفيتامين سي، الذي يحفز إنتاج الكولاجين، ويحافظ على صحة البشرة.

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