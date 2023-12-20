الامارات | عاد الزوج مبكراً فكانت نهايته المأساوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كتبت عودة الزوج المبكرة من عمله نهاية مأساوية له على يد زوجته وصديقها في وضع غير لائق، حيث اعتديا عليه بشكل وحشي حتى لقي مصرعه متأثراً بجروح وكسور عديدة في جميع أنحاء جسده، حيث ظنت الزوجة وصديقها أنهما بذلك تخلصا من الفضيحة.

وأعلنت الشرطة الروسية اعتقال اثنين، الزوجة وصديقها، من السكان المحليين في منطقة تشيليابينسك، حيث يشتبه في ارتكابهما جريمة القتل. وتم حبس المتهمين حتى 19 فبراير من العام المقبل.

ووفقاً لوسائل الإعلام الروسية، قالت الخدمة الصحافية لمحكمة المنطقة إنه "تم حبس المتهمَيْن كإجراء وقائي لمدة شهرين حتى 19 فبراير 2024".

ووفقاً للجهات الأمنية، كان سبب المأساة هو الخيانة – حيث عاد الرجل إلى المنزل في الوقت الخطأ فوجد زوجته مع صديقها، فما كان من الزوجة وصديقها إلا أن إنهالا ضرباً على الزوج بشكل وحشي حتى قتلاه.

وعثر المحققون على رجل مصاب بكسور في جميع أنحاء جسده من شدة الاعتداء الوحشي من زوجته وصديقها، وبدت أثار الضرب والاعتداء واضحة على جثة الزوج المغدور، فقامت الجهات الأمنية بفتح قضية جنائية.

في الشهر الماضي في منطقة كراسنويارسك، نفذ رجل يبلغ من العمر 69 عامًا جريمة قتل بشعة ضد حبيبته، فقط بسبب شبهات الخيانة. وبحسب المحققين، طعن الرجل صديقته عدة مرات في رقبتها وصدرها بسكين المطبخ بعد أن شك في إخلاصها له.