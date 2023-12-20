تحذير من خروج الأطفال في هذا الموعد.. متى تسقط الأمطار مع بدء الشتاء؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

ساعات قليلة ويبدأ فصل الشتاء بشكله وأجوائه المعهودة، وفقًا لما حددته هيئة الأرصاد الجوية، إذ يبدأ 21 ديسمبر الجاري، وهو ما يثير الخوف في نفوس الأمهات خاصةً بالتوازي مع انتشار الفيروسات والأمراض التنفسية والفيروسية المرتبطة بفصل الشتاء، والتي تصيب الأطفال عادًة، خاصةً أصحاب المناعة الضعيفة، فضلًا عن سهولة انتشار الفيروسات بالمدارس وسط التجمعات الطلابية، وهو ما يتطلب جُهدًا واسعًا من الأمهات لحماية أطفالهن من الإصابة.

تعرف على موعد سقوط الأمطار والرياح؟

ومعرفة موعد سقوط الأمطار ونشاط الرياح من أكثر ما يهم الأمهات، وهو ما تشير له هيئة الأرصاد مرارًا وتكرارًا، إذ أوضحت أن الخميس 21 ديسمبر والجمعة 22 ديسمبر تشهد خلالهما سماء مصر سقوط أمطار، مع نشاط الرياح والشبورة المائية في الصباح.

احذري خروج طفلك في هذه الساعة

ووفقًا لموعد سقوط الأمطار، وتباين حالة الطقس، حذر الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة من خروج الأطفال في هذا التوقيت، حتى لا تسهل إصابتهم بنزلات البرد والأمراض التنفسية.

نصائح لحماية الأطفال من الأمطار

كان الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة أجاب خلال حديثه لـ«هُن» قدم بعض النصائح لحماية الأطفال من الأمطار:

الملابس المناسبة

تأكد من ارتداء الملابس المناسبة للطقس الممطر، مع استخدام معطف مقاوم للماء ومظلة قوية.

الأحذية المناسبة

اختر أحذية مقاومة للماء لحماية أقدام الأطفال من البلل والانزلاق.

الحماية من البرد

تأكد من تدفئة الطفل بملابس دافئة وجافة لمنع الإصابة بنزلات البرد.

الحفاظ على الصحة الشخصية

بعد العودة من الخارج في الأمطار، احرص على تجفيف جيد للأطفال وتغيير الملابس الرطبة.

تجنب البرك والمياه الجارية

احرص على عدم السماح للأطفال باللعب في البرك المائية أو المياه الجارية التي قد تكون خطرة.

أكلات لحماية الطفل من البرد

بالتأكيد، الغذاء يلعب دوراً هاماً في تعزيز جهاز المناعة وحماية الأطفال من البرد، إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تكون مفيدة:

الخضروات الورقية الداكنة

مثل السبانخ والكرنب والبقوليات الخضراء، فهي غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز المناعة.

الفواكه الطازجة

مثل البرتقال والليمون والفراولة، فهي مصدر ممتاز لفيتامين C الذي يعمل على تعزيز الجهاز المناعي.

الأطعمة الغنية بفيتامين D

مثل السلمون والتونة والحليب المدعم بفيتامين D، فهذا الفيتامين مهم لدعم الجهاز المناعي.

الثوم والبصل

لهما خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.

الأطعمة الغنية بالزنك

مثل اللحوم الحمراء والدواجن والمكسرات، حيث يساهم الزنك في تعزيز المناعة، ويعد ضمن نظام غذائي متوازن يعزز صحة طفلك من البرد.