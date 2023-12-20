تظهر على الجلد.. احذر 3 علامات تشير إلى أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

المشكلات الصحية التي تصيب القلب، خطيرة للغاية، وتشمل أمراض القلب التاجية وقصور القلب والسكتات الدماغية .

وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، إذا لم يتم اكتشاف هذه المشكلات وعلاجها في وقت مبكر، يمكن أن تكون أمراض القلب والأوعية الدموية قاتلة، ولذلك، فإن اكتشاف أي علامات تحذيرية أمر مهم.

بعض علامات أمراض القلب معروفة إلى حد ما، مثل ألم الصدر، ومع ذلك، البعض الآخر أقل شهرة، ووفقا لأحد الخبراء، هناك بعض الأعراض غير المتوقعة التي يمكن أن تظهر على الجلد .

وحذر طبيب الأمراض الجلدية البريطانس، داستن بورتيلا، من 3 علامات تظهر على الجلد وتشير إلى أمراض القلب

وقال الطبيب: "هل تعلم أن أطباء الجلد مدربون على البحث عن أدلة على الجلد لإخبارك إذا كنت تعاني من مرض القلب؟، يتم تدريب أطباء الأمراض الجلدية على البحث عن علامات تظهر على جلدك، إليك بعض الأشياء التي قد تشير إلى وجود خطر أو مرض في القلب".

العلامات الثلاث التي يجب الحذر منها هي:

التورم في الساقين

الأصابع المتعجرة

علامة فرانك (تجعد قطري على شحمة الأذن).

تورم الساقين

قد يكون تورم الساقين علامة على وجود مشاكل في القلب، الوذمة الثنائية تعني أن التورم يؤثر على كلا الطرفين، مثل كلا الساقين بدلاً من طرف واحد فقط.

وأضاف: "عندما يكون لديك تورم في الساقين، فقد يكون ذلك علامة على قصور القلب".

وفقًا لمايو كلينك، يحدث هذا عندما تتوقف الغرفة السفلية للقلب عن ضخ الدم أيضًا.

يمكن أن "يعود" الدم إلى الساقين والكاحلين والقدمين ما يؤدي إلى الوذمة.

وتابع داستن: "العرض التالي يسمى التعجر، وهو انحناء الظفر إلى الأسفل، بينما يتورم طرف الإصبع، قد يكون هذا علامة على مرض القلب أو التهاب القلب أو مرض يصيب الرئة."

إذا كنت تعاني من تعجر الأظافر، فقد تشعر بالنعومة وتشبه الإسفنجة، وتكون دافئة عند اللمس.

تصف كليفلاند كلينيك الأظافر بأنها "ذات شكل مستدير ومنتفخ، مما يعطي مظهر الملعقة المقلوبة".

وقد تبدو أيضًا حمراء اللون وتتسع وتلتف حول جوانب أطراف أصابعك.

وأضاف داستن: "وأخيرا، هناك ما يسمى بعلامة فرانك، وهي تجعد قطري في شحمة الأذن يمكن أن يكون مؤشرا على أمراض القلب".

ومع ذلك، أضاف: "لكن أظهرت المزيد من الدراسات أن الأمر ربما لا يكون مرتبطًا بشكل كبير ويتعلق بالعمر فقط".

وقالت دراسة حالة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية إن الأبحاث أظهرت "ارتباطًا كبيرًا" بين علامة فرانك وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب الإقفارية والنوبات القلبية.

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