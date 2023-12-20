هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الشاي على معدة فارغة.. مفأجاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الشاي هو أحد أكثر المشروبات شعبية، ويستهلك بانتظام في جميع أنحاء العالم، كما أنه يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية المحتملة، بما في ذلك خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وتحسين وظائف الدماغ.

ومع ذلك، فإن تناول الشاي على معدة فارغة قد يكون له بعض الآثار السلبية، وفقًا لموقع "تايمز ناو نيوز".

حرقة المعدة:

الشاي مليء بالكافيين، وهو مكون رئيسي في العديد من أنواع الشاي، وحُدِّد على أنه سبب محتمل لحرقة المعدة لدى العديد من الأشخاص، وقد يؤدي أيضا إلى ظهور أعراض ارتجاع المريء.

الجفاف:

تناول الشاي على معدة فارغة يمكن أن يجعلك تعاني من الجفاف الشديد، لأنه مدر للبول، وبالتالي يسبب كثرة التبول وإذا لم يحصل الجسم على كمية كافية من السوائل فقد يؤدي ذلك إلى الجفاف الشديد.

اضطراب النوم:

شرب الكثير من الشاي على معدة فارغة يمكن أن يؤدي أيًضا إلى آثار جانبية مثل القلق وقلة النوم والصداع.

الأطعمة التي يجب ألا تقترن بالشاي:

الأطعمة الغنية بالحديد:

شرب الشاي بعد تناول السبانخ المليئة بالحديد والذي تحتوي على الأوكسالات، يمنع امتصاص الحديد في الدم.

الليمون:

تناول الشاي بالليمون على معدة فارغة، قد يؤدي إلى الإصابة بالحموضة وتآكل الأسنان وجفاف الفم.

الأطعمة الباردة:

تناول الشاي مع الأطعمة الباردة قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الغثيان.

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