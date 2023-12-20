احذر هذه الأعراض.. نجاة امرأة من ورم في المخ بعد تشخيصها بالاكتئاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، شّخص الأطباء حالة امرأة أمريكية كانت تعاني من الصداع النصفي على أنها مصابة بالاكتئاب، لكنها في الواقع كانت مصابة بورم في المخ، حسبما ذكر تقرير ُنشر في صحيفة "ذا ميرور".

أوضحت هيلين هانام إن بعد عودتها من شهر العسل بدأت تعاني من الرؤية النفقية، وبعد استشارة الطبيب، شُخِّصَت إصابتها بالاكتئاب بسبب أعراض مشابهة، ومع ذلك، رفضت التشخيص ولم تتناول مضادات الاكتئاب الموصوفة لها.

قالت امرأة تبلغ من العمر 36 عاماً إن زوجها مارك اعتقد أنها حامل، لكنها خضعت للاختبارات التي أكدت أنها ليست كذلك، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

بعد ذلك، أصيبت بنوبة صرع مفاجئة ونقلت إلى المستشفى، ونوبتين أخريين في غضون ساعات، وبعد إجراء الفحوصات، اكتشف الأطباء أن لديها كتلة في الدماغ (ورم في المخ).

أخبرها الأطباء أنها كانت على وشك الموت في غضون شهر، لولا النوبات التي أصيبت بها، وتتلقى هيلين الآن العلاج، وتأمل أن تتعافى تمامًا قريبًا.

ما هو ورم الدماغ؟

هو نمو خلايا غير طبيعية في الدماغ ويمكن أن يتطور في أي جزء من الجمجمة، بما في ذلك البطانة الواقية، والجانب السفلي من الدماغ، وجذع الدماغ، والجيوب الأنفية، وتجويف الأنف.

وهناك أكثر من 120 نوًعا مختلًفا من الأورام التي يمكن أن تتطور، اعتماًدا على الأنسجة التي تنشأ منها.

كما أن أورام المخ خطيرة حيث إنها يمكن أن تضغط على الأجزاء السليمة من الدماغ أو تنتشر إلى مناطق أخرى عن طريق منع تدفق السوائل حول الدماغ، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة.

يمكن لبعض أنواع الأورام أن تنتشر عبر السائل الشوكي إلى مناطق بعيدة من الدماغ أو العمود الفقري.

الأعراض:

الصداع المزمن والمستمر:

يقول الأطباء أن الصداع المتكرر والشديد والمستمر الذي يحدث عادة في الصباح يكون ناتجا عن أورام المخ وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالغثيان والقيء.

تغيير الرؤية:

إذا كنت تعاني من ورم، فقد تواجه عدم وضوح أو فقدان الرؤية أو مشاكل في السمع.

النوبات:

غالًبا ما تصاحب أورام المخ نوبات أو تشنجات غير مفسرة، تظهر على شكل حركات اهتزاز لا يمكن السيطرة عليها.

الضعف والخدر:

يشير الضعف والخدر في الذراعين أو الساقين إلى وجود أورام في المخ والتي غالبًا ما تزداد مع مرور الوقت وتبدأ في التأثير في المسارات الحركية، كما أنها تسبب مشاكل في التنسيق وصعوبة في التوازن.

الغثيان:

عادة ما يحدث الغثيان والقيء في الصباح ويصبحان أكثر شدة مع مرور الوقت.

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