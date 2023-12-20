الامارات | صديقتان من المطار إلى السجن ظلماً.. السر في بطاقات الحقائب وتجار المخدرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمضت صديقتان 38 يوماً في أحد السجون الألمانية بعد أن قام موظفون بمطار في البرازيل بوضع بطاقات أمتعة الصديقتين على حقائب مليئة بالكوكايين.

وقبض على كاتينا بايا (44 عاماً)، وجين باوليني (40 عاماً)، للاشتباه في قيامهما بتهريب المخدرات على المستوى الدولي بعد وقت قصير من هبوطهما في مطار فرانكفورت.

وكانت المرأتان قد وصلتا جواً من مطار ساو باولو الدولي، وعند وصولهما عثرت الشرطة على حقائب تحمل علامات أمتعتهما تحتوي على 43 كيلوغراماً من الكوكايين. وكشف تحقيق أجرته الشرطة البرازيلية في وقت لاحق أن الصديقتين وقعتا ضحية لعصابة دولية كانت تضع بطاقات أمتعة المسافرين الأبرياء على أكياس المخدرات، ليتم بعدها القبض على «راكبتين» واثنين من موظفي المطار بعد تفقد كاميرا المراقبة في مطار ساو باولو وهم ينفذون العملية.

وفي وقت لاحق، شوهد موظفون بالمطار وهم يأخذون حقائب كاتينا وجين التي تم تسجيل وصولها من على الرف الدائري، ويزيلون الملصقات الخاصة بهما، ويربطونها بحقائب المخدرات، لينتهى الأمر بكاتينا وجين في السجن لمدة 38 يوماً قبل أن يتم إطلاق سراحهما في النهاية والسماح لهما بالعودة إلى المنزل، وفقاَ لصحيفة «ذا صن».

وقالت جين «كانت هذه التجربة برمتها بمثابة صدمة هائلة لنا ولعائلاتنا». وتابعت وهي تسرد ما جرى «نقلت إلى غرفة بلا نوافذ، وبمجرد دخولي طلب مني (الشرطي) أن أضع يدي على الحائط وقام بتقييد يدي قائلاً إنني رهن الاعتقال»، مشيرة إلى أنها سألت عن سبب اعتقالهم لها، لكن بما أن الضباط كانوا يتحدثون الألمانية، فإنها لم تفهم سوى كلمة «كوكايين».

وبعد مرور أربع ساعات، عندما ظهر المترجم، فهمت الصديقتان التهمة الموجهة إليهما. وبعدما أحضرت الشرطة الحقائب التي تحتوي على الكوكايين تبين لهما على الفور أن الحقائب ليست ملكهما.

وعلى الرغم من شرح ذلك وتقديم أدلة مثل الحجوزات لإثبات أنهما كانتا في عطلة فقط، تم نقلهما إلى زنزانة، وأمضيتا 24 ساعة قبل جلسة الاستماع الأولى، وبعدها نقلتا إلى سجن للنساء في ضواحي فرانكفورت حتى تم إطلاق سراحهما، بعد تقديم طلب من مكتب المدعي العام الألماني.