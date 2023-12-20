عسل مصري بديل للمنتجات الأجنبية.. ادعمي اقتصاد بلدك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تمر أخبار جرائم الاحتلال الإسرائيلي على السيدات المصريات، فكن أول من تصدين للمنتجات الأجنبية، إذ قررت ربات البيوت أن تكون مكونات ومحتويات طعامهن مصرية، كأضعف الإيمان ضد الفظائع الإنسانية، وهو السلاح الذي استخدمه الشعب المصري، ولكن وقفن في حيرة من منتجات العسل، فهو المنتج الأساسي للشتاء.

البحث عن عسل مصري طبيعي

بحث طويل لمنتجات مرت عليها سنوات، هو ما تساءلت عنه السيدات، تعليقات كثيرة كتبتها السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي، للبحث عن منتجات عسل مصري طبيعي، وهو ما أجاب عنه بائعو المحلات التجارية، خلال حديثهم لـ«هُن»، إذ عبر صاحب أحد المحلات بمنطقة الوراق، أن أنواع العسل المصري المحلية موجودة وعلى رأسها عسل «امتنان» و«مزارع طور سيناء».

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منتجات عسل مصرية

قال محمد أحمد المحلات التجارية، لـ«هُن»، إن السوق المصرية بها أنواع عديدة محلية الصنع منها، «ساري»، وهو عسل مصري خالص، مصنوع من الأعشاب ويتكون من مواد طبيعية أخرى، وعسل «آل شاهين» و«شانة»، إذ يعود تاريخ الشركة المصنعة لهما لأكثر من 40 عامًا، كما يوجد المشروعات الصغيرة يكون فيها العسل بأيدي مصرية.

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دعم الاقتصاد المصري

أكدت هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى الاقتصادية، لـ«هُن»، أن أغلب المنتجات الغربية لها بدائل: «لازم نسيب كل المنتجات اللي بتدعم دول الاحتلال الإسرائيلي، ويجب الاستغناء عن المنتجات الأجنبية، ويكون بديلًا عن المنتجات المقاطعة كبديل يدعم الاقتصاد بقوة، وتعمل على تنمية الصناعة وتحويل السوق من احتكار إلى منافسة كاملة».