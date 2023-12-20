خبير أبراج يتوقع نتيجة مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على نظيره ساجرادا الأنجولي، اليوم الأربعاء، في السادسة مساء، بتوقيت القاهرة على ستاد 11 يوليو، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط، عقب تحقيق الفوز في الثلاث مباريات الماضية، بينما يحتل فريق ساجرادا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وتنقل مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في السادسة مساء، عبر قناة "بي إن سبورتس 6"، الناقل الحصري لمباريات البطولة مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويسعى الفريق الأبيض، لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة، من أجل التأهل بشكل رسمي للدور التالي، حيث يحتاج نقطة واحدة لحسم بطاقة التأهل.

ووضع معتمد المدير الفني للفريق الأبيض اللمسات النهائية على خطة الفريق خلال المران الختامي أمس لمواجهة ساجرادا الأنجولي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الشافي وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي.

الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد أشر روقا ويوسف أوباما.

الهجوم: أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري.

وتواصل الخليج 365 مع خبير الأبراج، محمد صبحي، ليكشف لنا توقعاته بشأن المباراة، حيث توقع تعادل الزمالك وساجرادا.

ومن خلال التشكيل المتوقع للقاء، كشف صبحي عن حظوظ بعض لاعبي الزمالك كالتالي:

محمد عواد مواليد برج السرطان

شخص عاطفي قد يتأثر بأدائه السلبي في المباراة وينعكس عليه بروح التحدي لإثبات ذاته

من المتوقع أن يقدم أداءً مميزًا في مباراة اليوم وأن يحافظ على نظافة شباك الفريق، حيث يتمتع بقدرة على قراءة حركة اللاعبين المنافسين والتصدي للتسديدات بشكل رائع.

محمد عبد الشافي مواليد برج السرطان

يمتاز مواليد السرطان بالعمل في جو جماعي ومحب للمحيطين به، يُتوقع أن يقوم بدور مهم في الدفاع والمشاركة في الهجمات المتقدمة لدعم فريقه.

أحمد مصطفى "زيزو" مواليد برج الجدي

يمتاز مواليد برج الجدي بالتركيز وأخذ خطوات متأنية في كل خطوة وتفكير عميق

من المتوقع اليوم أن يكون له دور قوي في صناعة الفرص وتسجيل الأهداف لفريقه في مباراة اليوم.

سيف الدين الجزيري مواليد برج الحوت

يمتاز مواليد برج الحوت بالتفكير، ومن المتوقع أن يكون له دور فعال في إحراز الأهداف وتهديد مرمى فريق ساجرادا.

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