"الموت الدماغي".. 7 علامات تكشف الإصابة - احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الموت الدماغي هو توقف دائم لوظائف الدماغ، بما في ذلك القدرة على التفكير والشعور والتحكم في الوظائف الجسدية.

وهناك بعض العلامات التي يصدرها جسمك تشير إلى إصابتك بالموت الدماغي، وفقًا لموقع "health".

- الأعراض

عدم الاستجابة للألم.

صعوبة البلع والتنفس.

عدم وضوح الرؤية أو الرمش عند لمس العين.

عدم وجود حركة أو رد فعل للألم.

توسع حدقة العينين.

فقدان الوعي.

وأشارت هيئة الخدمات الصحية البريطانية إلى أن، هناك عدة أسباب للموت الدماغي، وتشمل:

السكتة القلبية: عندما يتوقف القلب عن النبض ويحرم الدماغ من الأكسجين.

النوبة القلبية: عندما ينقطع تدفق الدم إلى القلب فجأة.

السكتة الدماغية: عندما يتم حظر أو انقطاع تدفق الدم إلى الدماغ

الجلطة الدموية: انسداد في وعاء دموي يمنع تدفق الدم حول جسمك.

يمكن أن يحدث الموت الدماغي أيضًا بسبب:

إصابة خطيرة في الرأس.

نزيف في الدماغ.

العدوى، مثل التهاب الدماغ.

الإصابة بورم في المخ.

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