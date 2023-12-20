عصير يقلل تراكم الدهون في الجسم.. «مش هتحتاجي أكتر من كوباية كل يوم»

القاهرة - سمر حسين - صحة

عصير الطماطم أهم أنواع العصائر المفيدة للجسم، خاصةً لإنقاص الوزن، فهو غني بالمغذيات ومنخفض السعرات الحرارية والدهون، بالإضافة لبعض الوظائف المفيدة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، فوائد عصير الطماطم للدايت.

هل عصير الطماطم مفيد للريجيم؟

وأوضح محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«هُن»، أن عصير الطماطم ينقص الوزن، ويساعد على حرق دهون البطن والشعور بالامتلاء الشديد: «هي غنية بالبيتا كاروتين والليكوبين، مما يعزز عملية الهضم، فهو غني بالألياف، ويعمل على التخلص من الدهون الزائدة، لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم المفيد للجسم، وكباية واحدة هتكفي لحرق الدهون».

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هل الطماطم تساعد على حرق الدهون؟

وأضاف أن عصير الطماطم يساعد على حرق الدهون: «حوالي 40 سعرا حراريا موجودا في عصير الطماطم، فهو يعمل على إنقاص الوزن والتغذية تدريجيًا ويساعد على الحفاظ على الجسم، لأنه بيعزز من الشعور بالانتعاش والنشاط، فبالتالي الجسم بيحرق الدهون».

فوائد عصير الطماطم للجسم

​- التغلب على الخمول.

- تساعد على الشعور بالطاقة والنشاط.

- غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على العملية الهضمية بشكل جيد.

- تمد الجسم بالكثير من الفيتامينات.

- تعمل على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

- تساعد على محاربة الجذور الحرة وعملية الهضم.

- يساعد تناول عصير الطماطم بصورة منتظمة في تحفيز حركة الأمعاء.

- تمنع الإمساك وتعزز عملية الهضم.

- يساعد اللايكوبين على تقوية جدران الأوعية الدموية.

- تعمل على تنقية الدم من الكوليسترول الضار.

- يعمل على إزالة السموم من الجسم.

- يساعد كلا من الكبد والكلى على أداء وظيفته.

- يعالج حب الشباب ويساعد في تنظيم إفرازات الدهون في البشرة الدهنية.

طريقة عمل عصير الطماطم

نقدم لكم طريقة عمل عصير الطماطم، على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي:

- 4 حبات طماطم.

- ملعقة صغيرة من البنجر المبشور.

- رشة فلفل أسود.

- كوب ماء.

الطريقة:

- اغسلي الطماطم وتقطيعها إلى أجزاء صغيرة.

- ضعي الطماطم في الخلاط الكهربائي مع إضافة البنجر المعصور.

- اخلطي المكونات جيداً حتى يصبح لدينا عصير سلس ومتجانس.

- يتم إضافة الكوب الماء وخلط المكونات مرة أخرى.

- يتم تصفية العصير باستخدام مصفاة الشاي.

- تقديم العصير في كوب ويمكن تزيينه بشرائح الليمون أو بضع أوراق النعناع.