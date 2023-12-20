تناول هذه النوع من الأطعمة يوميا يحمي الكلى من الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الأطعمة التي تنشط الكلى بشكل طبيعي هي تلك التي تحتوي على معادن وفيتامينات وألياف، ومضادات الأكسدة وتساعد على حماية الكلى من التلف والالتهابات.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الأطعمة التي تساعد على تنشيط الكلى إلى حد بعيد وفقًا لما جاء في موقعي "ويب ميد"، "هيلث لاين".

الفاكهة والخضروات:

تحتوي الفواكه والخضروات على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الكلى، بما في ذلك فيتامين سي، أ، وب 6 والبوتاسيوم والمغنسيوم.

وعلى سبيل المثال تشمل الفواكه والخضروات المفيدة لتنشيط الكلى ما يلي:

- التفاح.

- البرتقال.

- التوت.

- السبانخ.

- الكرنب.

- البروكلي.

الأعشاب والتوابل

تحتوي بعض الأعشاب مثل الزنجبيل والكركم والنعناع على خاصية مضادات الأكسدة والالتهابات والتي تساعد على حماية الكلى من التلف.

تناول البروتين الخالي من الدهون

يحتاج الجسم لتناول البروتين الصحي حتى لا يؤثر في الكلى وعلى سبيل المثال يمكنك تناول اللحوم الخالية من الدهون، والأسماك، والدواجن، والمكسرات.

الماء

شرب الماء جزء أساسي من حماية الكلى من أي تلف يمكن أن تتعرض له، لذا يجب تناول ما لا يقل عن 8 أكواب على الأقل للنساء.

بالإضافة لتجنب الأطعمة التي تضر الكلى مثل الأطعمة الغنية بالصوديوم، والسكر، والدهون المشبعة.

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