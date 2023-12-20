نصائح مهمة للوقاية من متحور كورونا الجديد JN.1.. مشروبات مفيدة لصحتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتطلع الأمهات لمعرفة كيفية وقاية أبنائها من فيروس متحور كورونا الجديد JN.1، بعد ظهوره في أمريكا، وباتت تسألن هل يشكل خطوة كبيرة على الأطفال؟ وطرق الوقاية منه، إلا أنه يجب تناول مشروبات وإجراءات معينة تقي من الإصابة به، وهو ما نقدمه لكم من خلال «هُن»، لتشابه أعراضه مع متحورات فيروس كورونا.

متحور كورونا الجديد JN.1

أطلق عليه متحور كورونا الجديد JN.1، ووصلت نسبة انتشاره حوالي 37%، وفقًا للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، وهو ما عبر عنه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه، لـ«هُن»، إذ أوضح أنه يجب على المواطنين اتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من العدوى منه: «اللقاحات الحالية تستمر في توفير الحماية من الإصابات، لكن لا داعي لخوف الأمهات، بل يجب تقوية الجهاز المناعي والابتعاد عن مسببات الفيروسات».

مشروبات لعلاج متحور كورونا الجديد JN.1

وأوضح محمد الحوفي، أخصائي علوم الأغذية، خلال حديثه، لـ«هُن»، أن هناك مشروبات لعلاج متحور كورونا الجديد JN.1، تتمثل في التالي:

- تناول الينسون لأنه يحتوي على فيتامينات تساعد على الاسترخاء وتهديء الجهاز المناعي.

- مشروب القرفة أفضل علاج للخصائص الهضمية، كما أنه به من مكونات صحية تساعد على تقوية المناعة.

- تناول مشروبات تحتوي على فيتامين سي من البرتقال والكيوي.

وأكد أن تناول هذه المشروبات يوميًا يحمي خصائص الجسم من ضعف المناعة، إذ إن ذلك يعمل على الوقاية من الفيروسات، مع تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات، وذلك للحماية ضد المتغير الفرعي الجديد JN.1.

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طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد JN.1

وأوضح «الحداد»، أن طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد JN.1، تتمثل في التالي:

- عند الشعور بأعراض الفيروس يجب التوجه إلى الطبيب.

- إجراء اختبار فيروس كورونا (COVID-19) إذا لزم الأمر.

- الجلوس في أماكن جيدة التهوية.

- غسل اليدين باستمرار.

- يجب أن يكون المحتوى الغذائي متوازنًا، للحفاظ على الوظائف الإدراكية.

- تناول الوجبات في أوقات محددة، وتناول ثلاث وجبات صغيرة.

- شرب كمية كافية من السوائل.

- شرب الليمون بداخل المشروبات والمأكولات.

- الإكثار من الطعام المفيد كالسلطة والخضروات والفاكهة.