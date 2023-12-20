تدهورت الحالة الصحية لسيلين ديون بسببها.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة الشخص المتيّبس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

متلازمة نادرة تتسبب في تصلب عضلات، هي ملخص ما أصاب الحالة الصحية لسيلين ديون إذ كشفت شقيقتها كلوديت ديون عن تطوراتها مؤكدة أنها تحاول الخضوع للعلاج للتخلص من مُعاناتها، ولكن دون جدوى، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، كل ما تريد معرفته عن المرض والحالة الصحية لها.

الحالة الصحية لسيلين ديون

«فقدت الإحساس والتحكم في عضلاتها»، كلمات شقيقتها لتعرف الجميع ما هي حالة سيلين ديون الصحية فأوضحت أن ندرة الحالة المرضية، هو ما يتسبب في فقدان قدرتها على الحركة: «أصبحت سيلين ديون تعاني صعوبات في المشي، وفي أحلامنا واستمرار محاولاتنا عودتها إلى المسرح».

في ديسمبر 2022 كانت أعلنت سيلين ديون نفسها عن حالتها الصحية، خلال مقطع فيديو.

مرض سيلين ديون

سبب شلل سيلين ديون هو اضطراب في الأعصاب، وهو ما عبر عنه الدكتور أحمد كامل، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، خلال حديثه لـ«هُن»، أن متلازمة الشخص المتيّبس مرض يعمل على تصلب عضلات الجذع والأطراف وزيادة الحساسية: «تجعل الشخص يعاني من تشنجات عضلية شديدة تؤثر على الصحة، وتسبب الاضطرابات العصبية التي تحدث في الجسم».

أعراض متلازمة الشخص المتيّبس

وفقًا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية NINDS والمنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة NORD، فإنه أعراض مرض الحالة الصحية لسيلين ديون يتمثل في التالي:

- الشعور بوخز في مخرج الصدر.

- شعور بالألم وأحاسيس كالإبر والدبابيس.

- الشعور بألم شديد في الرقبة أو الكتف.

- اضطراب الحركة الشديد.

- ضغط على الأوردة، فقد تنتفخ اليد والذراع والكتف.

- لون الجلد يكون مائلًا للزرقة.

- تصبح الأصابع شاحبة أو زرقاء.

علاج متلازمة الشخص المتيّبس

أوضح «كامل»، أن علاج متلازمة الشخص المتيّبس، تتمثل في العلاج الفيزيائي والتمارين: «أحيانًا نحتاج إلى العمليات الجراحية، لكن لا يوجد علاج محدد له ويمكن السيطرة على الأعراض باستخدام الأدوية، لعلاج تشنج العضلات».