امرأة تثير الجدل بتبنيها صديقتها.. كيف حدث ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أثارت امرأة كورية الجدل بعد أن تبنت بشكل قانوني أفضل صديقتها بعد تعرضها لحالة طبية طارئة جعلتها تدرك أنهما بحاجة إلى رعاية بعضهما البعض.

نشأت إيون سيو ران البالغة من العمر 44 عامًا في عائلة من كوريا الجنوبية، وكان والدها يلبي احتياجات الأسرة ووالدتها تتولى دور ربة المنزل.

ولم تسمح الأم لـ "إيون" أبدًا بدخول المطبخ عندما كانت فتاة صغيرة وكانت تطلب منها دائمًا الحفاظ على حريتها، وفقا لموقع "odditycentral".

وتعهدت إيون سيو ران بألا ينتهي بها الأمر أبدًا مثل والدتها، وقررت عدم الزواج أو إنجاب الأطفال.

وبعد ذلك التقت "إيون" مع صديقتها "لي إيو ري" البالغة من العمر 38 عاما، التي تمتلك تفكيراً مماثلاً ومشابه لها، وأصبحوا أصدقاء رائعين وفي غضون عام انتقلوا إلى العيش معًا، وكانوا يتشاركون في زراعة النباتات والطبخ ومشاريع الأعمال اليدوية.

وقررت المرأتان أن العيش معًا يخفف انعدام الأمن في العيش بمفردهما، وأيضا ضمانا لهما في سن الشيخوخة أو حالة الطوارئ الطبية.

وبدأوا يتصرفون مثل العائلة، وكانوا يتقاسمون الفواتير والأعمال المنزلية وامتلكوا المنزل الذي عاشوا فيه معًا.

قبل بضع سنوات، عندما انتهى الأمر بـ إيون في المستشفى بسبب الصداع المزمن، أدركت أن القانون الكوري الجنوبي يسمح فقط لأفراد الأسرة باتخاذ قرارات حاسمة بشأن المريض، أو حتى زيارتهم في المستشفى، وهذا جعل كلتا المرأتين تتساءلين عما سيحدث لخطتهما لرعاية بعضهما البعض.

لذا فكر الصديقان في عملية التبني وأثبتت إيوان أنها أكبر سنا من "لي" وبالفعل حصلت على موافقة والدتها وبمجرد تقديم الأوراق، استغرقت عملية التبني 24 ساعة فقط.

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