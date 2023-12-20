رجل يستأجر سائق لقتل زوجته- والسبب مفاجأة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ألقي القبض على رجل يدعى "ليونارد ثو مويثيجا" من ولاية كونيتيكت الأمريكية لمحاولته قتل زوجته المنفصلة عنه من خلال مطالبة سائق من تطبيق شهير بمساعدته على العثور على قاتل محترف على استعداد للقيام بهذا العمل الإجرامي.

ويواجه البالغ من العمر 52 عامًا، حكمًا بالسجن لمدة طويلة لمحاولته استئجار قاتل محترف لقتل طليقته التي كان متزوجاً بها لمدة 22 عامًا، وفق ما أورد موقع "odditycentral".

وكشف تقرير صادر عن شرطة ولاية كونيتيكت، أن الرجل تتبع طليقته ​​التي هربت منه بسبب سلوكه المسيء، إلى الولايات المتحدة في محاولة لإقناعها بالعودة إليه، وبعد أن فشل في القيام بذلك، قرر أن يقتلها، وبعد ركوب سيارة أوبر، تحدث إلى السائق، وأخبره أنه بحاجة إلى قاتل محترف.

والتقى مويثيجا وسائق الأوبر مرات عديدة وأجريا محادثات متعددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكلها سُلِّمَت كدليل إلى السلطات من قبل السائق.

واقترح الرجل خطة يتم فيها حقن المرأة بشيء يجعلها مريضة للغاية، مثل السرطان"، مضيفًا أنه يريدها أن تموت "موتًا بطيئًا".

وافق سائق أوبر، الذي كان على اتصال بشرطة كونيتيكت منذ البداية على طلب ليونارد ثو مويثيجا وتظاهر ضابط شرطة بأنه قاتل محترف وعلى استعداد لتنفيذ الاتفاق.

والتقى الثلاثة وشدد الرجل عليهم أنه يريد من القاتل أن يقضي على الضحية، ودفع مقدمًا ووعدهم بدفع المبلغ بالكامل بمجرد حصوله على دليل على وفاة زوجته المنفصلة عنه.

وطلب مويثيجا من القاتل المزيف تنفيذ عملية قتل زوجته عندما يكون في كينيا، وذلك لعدم إثارة أية شبهات حوله، ولسوء حظه، قُبِض عليه في اليوم نفسه.

والآن ليونارد ثو مويثيجا محتجزا بكفالة بقيمة 5 ملايين دولار، ومن المقرر أن يعود إلى المحكمة الشهر المقبل.

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